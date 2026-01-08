　
大陸 大陸焦點 特派現場

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

▲陸女網紅Umi流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建籍20歲女網紅Umi吳甄楨流落柬埔寨街頭的事件再度有新進展。其母親謝女士已於昨（7）日抵達柬埔寨，並在當地醫院與女兒會面。經院方初步檢查與觀察，吳甄楨目前未出現明顯毒品戒斷反應，相關單位正協助其補辦證件，後續將由母親陪同返回大陸進一步就醫。

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

《中國新聞週刊》報導，知情人士指出，由於吳某楨遺失個人證件，中國駐柬埔寨大使館已與當地移民部門、警方協調，協助補辦相關手續，完成後將安排她在母親陪同下返國。

院方說明，吳甄楨被送至柬埔寨西港同濟醫院治療時，曾被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液及尿瀦留（尿滯留）等症狀。經數日治療後，身體狀況已有改善，檢查數據逐步回穩，意識也恢復清楚，醫師建議返國後再接受一次完整檢查。

網路流傳的照片中，吳甄楨曾被發現雙腿出現瘀青，引起外界好奇是否骨折。對此，院方人員表示，已替她進行電腦斷層檢查，結果未見明顯異常，行動不便較可能與神經系統受損有關。

此外，院方也曾對吳某楨進行毛髮檢測，結果顯示冰毒與K他命均呈陽性反應，但經連日觀察，並未出現明顯毒品戒斷症狀。

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨曾在受訪時提到，自己於2025年3月在友人介紹下前往柬埔寨從事服務業工作，後因身體狀況惡化、行動困難，遭房東以安全考量為由要求搬離住所。吳甄楨所住公寓的管家也曾表示，她在當地居住約兩個月，期間因吸毒問題導致健康快速惡化，去年12月26日情況危急，房東才聯繫其母親並緊急送醫。

吳甄楨母親謝女士提到，家屬是在房東通知後才得知女兒吸毒一事，曾請房東陪同就醫，但女兒出院後一度失聯，其父親也透露，曾在視訊通話中勸女兒返國後重新做人，女兒當時點頭回應。

01/06

