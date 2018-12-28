化身考古家、龍騎士不是夢！「侏羅紀x恐龍樂園」讓你一圓電影夢



▲「侏羅紀x恐龍樂園」帶你秒回侏儸紀，體驗與恐龍互動的超真實感受！（圖／寬宏藝術提供）

生活中心／綜合報導

曾支配地球陸地生態超過一億六千萬年的恐龍，至今仍有許多未解謎團，相信有不少大小朋友都對這群龐大的統治者們充滿好奇！這個冬季，不妨來「侏羅紀x恐龍樂園」好好探索一番，帶你秒回侏儸紀，體驗與恐龍互動的超真實感受！

▲▼繼在高雄站創下10萬觀展人次後，「侏羅紀x恐龍樂園」挾帶著高人氣，移師台北！（圖／寬宏藝術提供）



繼在高雄駁二展出，吸引10萬觀展人次後，「侏羅紀x恐龍樂園」挾帶著高人氣，移師台北！就在12月26日，於華山1914文創園區震撼開展。展覽有五大亮點，身為「恐龍迷」絕對不能錯過！

1. 恐龍頭骨吉普車

搭上樂園獨創的恐龍頭骨造型吉普車，讓大小朋友一圓電影夢！當你還來不及讚嘆恐龍頭骨的龐大，一個轉彎，吉普車就闖入了生命盎然的恐龍樂園，不論是性格溫順的三角龍、兇猛吼叫的暴龍，亦或是佔領天空伺機而動的翼龍，都讓你嘆為觀止、驚呼過癮！

2. 神秘考古洞穴

拿起考古用具，開始親手挖掘認識恐龍吧！強調實務操作的展區，除了訓練大小朋友的專注力與洞察事物的能力之外，還可藉由挖掘恐龍骨來培養推理與訊息收集能力。

3. 恐龍孵育室

成為巨大的成年龍之前，都會歷經一段軟萌的恐龍寶寶時期。在保育員懷中的靈活大眼睛咕溜溜的瞅著你，掙扎著討抱抱的恐龍小寶寶，亂可愛一把的！讓人忍不住想摸摸牠，但別忘了要小心牠們的小利牙哦！

4. 決戰翼龍AR互動遊戲

地球上最大型的飛行動物是什麼呢？就是翼龍！完全展開雙翼的風神翼龍可以達到10公尺寬！時下正夯的AR互動科技，讓你能與這位天空中的王者來場生存戰！

5. 體驗騎乘恐龍的快感

想知道把恐龍當成坐騎是什麼感覺嗎？騎上各種恐龍的樂趣就在眼前！甚至連2.5米高的大暴龍，也能輕易馴服、合影留念，而且不論大小朋友都能乘坐、一起同樂。



▲翼龍AR互動遊戲，讓你能與空中王者來場生存戰。（圖／寬宏藝術提供）



▲連2.5米高的大暴龍，也能輕易馴服、合影留念。（圖／寬宏藝術提供）

天氣又濕又冷，無法到戶外踏青，小朋友又不想宅在家裡怎麼辦？爸爸媽媽別苦惱了！「侏羅紀x恐龍樂園」將展出到2019年3月17日，除夕休館外全年無休，絕對是讓小孩盡情放電的好去處！