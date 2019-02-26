陸開發「豬臉識別」技術應對非洲豬瘟　學者：剁成肉塊後也就沒用了

▲影子科技公司致力研發豬臉識別系統。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸科技公司「影子科技」聲稱，公司研發的系統能對養豬場的豬隻進行「豬臉識別」，通過比對匯集豬隻面孔的數據庫內容，可以發現咳嗽豬隻的聲音掃描，也能以掃瞄訊息做為精確配發飼料機器人的依據。外媒指稱，相關技術或能應對非洲豬瘟，這「可能就是中國的未來養豬場」。

根據《紐約時報》報導，肉類是中國人餐桌上的一個重要元素，但今年有許多豬隻死於一種致命豬瘟（非洲豬瘟），已經威脅到中國的豬肉供應，因此中企正在推進面部和語音識別等技術，用來確保生豬的健康。報導引述影子科技首席執行官何京翔說法稱，如果豬隻不開心或是沒有好好進食，在某些情況下「可以推知豬生病了」。

何京翔透露，豬臉辨識「不能只是拍一張豬的照片」，公司試圖把20多萬張豬隻的圖片添加到數據庫，雖然相關技術無法消除豬瘟，但能幫助豬農更早地檢測到病情；公司的技術目前已在廣西某家養豬場內得到應用。

▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。

報導指出，中國有很多人樂於採用高科技解決方案去處理一切問題，數字革命將中國變成一個幾乎任何事情都可以用智慧型手機搞定的地方，例如金融服務、外賣、美甲和寵物狗美容等等，其中影子科技則是提出通過面部和語音識別技術來實現「未來養豬場」的方案。

報導提到，面部識別技術已經出現在公共廁所（用於發放廁紙）、火車站，或是用於抓捕犯罪分子以及住宅社區的門禁，要想運用在豬隻身上「可能還為時過早」，再者中國許多養豬戶也對相關技術抱持懷疑態度，例如27歲的農民王文軍就直言「不會選擇投資這些東西」。

香港城市大學獸醫流行病學教授法伊弗（Dirk Pfeiffer）則認為，雖然喜歡豬臉辨識的想法和概念，但效果「還有待證明」，如果無效的話「就會起到適得其反的作用」。他還強調，除非中國有一個全面的豬隻面部數據庫，能夠用來跟蹤豬的動向，否則面部識別不會有什麼作用，再者動物於屠宰場內被剁成肉塊後，面部識別也就沒用了，「你要怎麼把頭和身體的其餘部分聯繫起來呢？」

▼出入境檢驗檢疫局採樣檢驗野豬產品是否帶有非洲豬瘟病毒。