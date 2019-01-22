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還我錢！4000年前「最老客訴信」　揭黑心商賣爛銅

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▲▼約4千年前歷史的「客訴信」本體。（圖／翻攝自Facebook／Jack Anderson）

▲約4千年前歷史的「客訴信」本體。（圖／翻攝自Facebook／Jack Anderson）

實習記者陳妙津／綜合報導

光顧店家時，遇到服務不周和商品不好的店家時，人們通常會選擇默默忍耐或直接客訴。20世紀初英國考古學家伍利爵士（Sir Leonard Wooley）就在伊拉克發現一塊泥版，記載了約4000年前的「客訴內容」。

泥版距今已有3750年歷史，以阿卡德語（Akkadian）寫成，高 11.6公分、厚 2.6公分，出土於伊拉克巴格達南方的納西里耶（Nasiriyah）附近，該地是當時美索不達米亞中的烏爾（Ur）古城。依照版上的文字，可以知道這是封現代人看來有點搞笑的「客訴信」。

信中客戶那尼（Nanni）對金屬商人伊納希爾抱怨，拿到的貨物都是些「品質垃圾」的銅，還時常延遲交貨，派遣信使想交易時，伊納希爾（Ea-nasir）卻態度傲慢，讓信使不得不空手而歸，讓那尼怒嗆，「再也不和你做生意，也不會要任何品質差的銅，我現在只要退款！如果以後你還想和我有生意往來，最好秀出你的好貨」。

考古學家還發現伊納希爾可能是個專賣爛銅的慣犯，因為在同一遺跡中，又發現其他客訴信，還有來自生意夥伴的怨言，因此推測由於名聲不佳，伊納希爾的財產逐漸縮減，最後被鄰居併購，導致生活空間也逐漸縮小。

目前這塊千年客訴信被保存於大英博物館中，是個未公開展示的收藏品，讓人們了解到以客訴這件事來說，「你永遠不是一個人」。

▼客訴信全文。

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關鍵字：客訴,考古,泥版,美索不達米亞,烏爾古城

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