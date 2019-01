還我錢！4000年前「最老客訴信」　揭黑心商賣爛銅

▲約4千年前歷史的「客訴信」本體。(圖/翻攝自Facebook/Jack Anderson)



實習記者陳妙津/綜合報導

光顧店家時,遇到服務不周和商品不好的店家時,人們通常會選擇默默忍耐或直接客訴。20世紀初英國考古學家伍利爵士(Sir Leonard Wooley)就在伊拉克發現一塊泥版,記載了約4000年前的「客訴內容」。

泥版距今已有3750年歷史,以阿卡德語(Akkadian)寫成,高 11.6公分、厚 2.6公分,出土於伊拉克巴格達南方的納西里耶(Nasiriyah)附近,該地是當時美索不達米亞中的烏爾(Ur)古城。依照版上的文字,可以知道這是封現代人看來有點搞笑的「客訴信」。

You could be right. One of the most famous historic moans written on tablet is "Complaint tablet to Ea-nasir" c. 1750 BCE.https://t.co/KCcgKkLPmT pic.twitter.com/FeVsE8qSYv