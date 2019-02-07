新疆發現中國最大綠松石採礦遺址　出土1200多顆

▲綠松石示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸考古團隊在新疆黑山嶺發現綠松石採礦遺址群，判定為中國境內最大的綠松石採礦遺址，已出土1,200顆以上的礦石，還找到大量的陶器、銅器、石器、骨器、紡織品等，初步判斷採礦的年代在春秋戰國時期。

根據《新華社》報導，新疆文物考古研究所指出，新疆黑山嶺「綠松石採礦遺址群」地處哈密、羅布泊、敦煌的三角地帶，緊鄰著絲路古道，位於哈密市伊州區與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣交界的無人區。自1981年發現遺址後，2016年開啟首次考古調查，直到2018年9月至11月才正式進行發掘工作。

經過調查發現，這座是古人開採綠松石的礦冶遺址分佈範圍約800公頃，有20多處採礦遺址，分為古代採礦工具加工區、採礦區、選礦區、生活區；分區十分完善。且採礦人的居住與採礦分佈於同一區域，集中於採礦坑口周邊。

▲綠松石常製作成首飾，其中以藍色的最為貴重。（圖／CFP）

這座古礦場不僅挖出1,200多顆綠松石，在礦坑中還找到大量的陶器、銅器、石器、骨器、紡織品、皮毛製品、木器、綠松石料、植物編制物、玉髓料以及豐富的動植物。出土的陶器也與甘肅騸馬文化有一定聯繫，通過對出土文物的年代測定，初步判斷採礦年代落在春秋戰國時期。

西北大學文化遺產學院講師先怡衡指出，「新疆綠松石採礦遺址群的發現，對探尋新疆早期工業與內地的共享關係、交流模式提供了線索」，且「礦業遺存和生活遺跡直觀展示了當時的工業製作形態，豐富了我國綠松石的產源模型」。

根據了解，「綠松石」又稱「松石」，也被稱為突厥玉（turquoise）、土耳其石、土耳其玉等。綠松石為水合銅鋁磷酸鹽礦物，屬於磷酸鹽礦物；一般是由水流沉澱生成，顏色從藍、綠色到淺綠、淺黃色都有，硬度則差異較大。 其中以藍色的最為貴重，可作違昂貴的首飾裝飾寶石。