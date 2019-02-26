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華為5G手機大放異彩　《環時》：中國高科技企業只有形成森林才能存活得旺盛

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲華為。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為日前在巴賽隆納的世界移動通信大會（MWC）上發表螢幕可折疊的5G手機「Mate X」，新機亮相造成轟動，不論外觀或性能還是定價都令西方媒體感歎。《環球時報》發表社評指稱，除了華為以外，中國其他主要手機廠商也在大會上展示自己的5G手機，中國的5G技術整體走到這一領域的前列「看來已是不爭的事實」，不過「中國資訊產業的崛起是單薄的」，其他領域必須湧現出更多的華為，因為「單獨一棵樹總要經歷木秀於林風必摧之的遭遇」，中國的高科技企業「只有形成森林才能存活得旺盛」。

社評指出，華為遭到美國的猛烈打壓之後，似乎改變以往低調的姿態，轉為向世界、尤其是美國的盟友們強調自身的不可取代性，而其新的口號是「沒有華為的5G就如同沒有曼聯的英超」。目前包括美國在內的西方輿論開始針對華為出現一些明顯或微妙的變化，例如英、德政府公開闡述使用華為設備的風險可控，媒體和專家也強調華為的5G技術領先西方公司1到2年，就連川普日前也推文表示「美國需要通過競爭而不是通過封鎖技術來取得移動通信的領先地位」，尤其帶來美國可能放鬆拉盟友一起抵制華為的聯想。

▼華為發布新摺疊5G手機「Mate X」。（圖／翻攝自微博@華為手機）

▲華為發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

社評認為，華為等中國公司面向5G時代的弄潮形勢「仍將是複雜的」，儘管「一些西方媒體預言美國領導的反華為同盟正在土崩瓦解」，還是「建議華為不要太當真」，因為美國和一些西方國家的精英「還遠未形成接受一家中國公司從此領軍世界通信領域的心理」，各種針對中國通信巨頭的非正當競爭行為「今後會變換花樣反復出現將是高概率的」。

社評強調，華為等中國高科技企業必須認知，自身雖然能夠實現領先全球的具體突破，但這些突破的領域還很狹窄，再者支持這些突破的要素「有一些仍受制於美國和西方」，鑒於美國和西方仍然掌握著高科技孵化的絕大部分條件，美國展開尖端技術競爭的綜合能力「在可預見的未來繼續是全球最強的」。

▼英國第二大電信商O2將採用華為5G設備。（圖／路透社／翻攝自FB O2）

▲▼英國第二大電信商O2將採用華為5G設備。（圖／路透社／翻攝自FB O2）

社評話鋒一轉表示，華為要突破美國的封鎖和限制，最有效的杠杆還是「在技術上大幅領先西方同行的真功夫」，如此一來美方雖然能拉盟友配合對華為政策，但華為領先的技術也確實對歐洲國家有擋不住的吸引力，這種遏制力和吸引力的博弈形勢「將很大程度上決定華為能夠在西方市場上走多遠」。

《環球時報》總結指稱，中國通信技術領域的公司做得很棒，但要很清楚「中國資訊產業的崛起是單薄的」，其他領域必須湧現出更多的華為，因為「單獨一棵樹總要經歷木秀於林風必摧之的遭遇」，中國的高科技企業「只有形成森林才能存活得旺盛」；巴賽隆納世界移動通信大會應當帶動中國人的經驗總結，而非沾沾自喜。

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