「好吃懶做」是真的有病！患者多為「男性青年」　網：難道我也是

▲突然食慾增加卻又不愛做事，小心是得到「好吃懶做病」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

大陸中心／綜合報導

原本身體強壯、工作積極的人，某天突然沒精神、全身乏力、懶得動彈，但飯量突然大增時，先別急著罵他，有可能是「好吃懶做病」找上門！浙江省人民醫院胃腸胰外科主任牟一平教授指出，這種疾病被稱作「胰島素瘤」，容易出現在於青年男性身上；只需要進行微創手術，再度子上開幾個小洞，將胰島素瘤切除，1周內就可出院變回「正常人」。

根據《都市快報》報導，來自浙東某鎮的的趙先生，33歲身體健壯、工作積極，頗受公司及親朋好友的好評。但某天不知到怎麼一回事，工作或做事變得懶散、沒精神，還會感到全身乏力，容易出汗，還突然大量進食，體重增加不少。

▲牟一平教授（左）正在講解病情。（圖／都市快報）

雖然進行過幾次檢查，但這樣的「好吃懶做病」卻沒找到原因，直到趙先生某天晚上加班時突然昏迷，送醫檢查發現血糖只有2.2mmol/L。急救醫師從生活習慣判斷，「這肯定不是單純的血糖低」，因此將趙先生轉送浙江省人民醫院進行檢查，牟一平教授發現，其實這是「胰島素瘤」在作怪。

牟一平指出，儘管這樣的病人不多，但憑著多年診治經驗，很快確診趙先生是罹患胰島素瘤；隨後便安排微創手術，從肚子上打幾個小洞，用腹腔鏡進入胰腺，順利地將胰島素瘤切除。

▲透過手術就能切除胰島素瘤。（圖／都市快報）

談到胰島素瘤，牟一平說，「別說患者及家人不知，一些基層的醫務人員可能也不知這種病」，胰島素瘤好發於青壯年，男女比例為2：1，90%以上為良性。胰島素瘤是長在胰腺上的腫瘤，有一定遺傳可能，發病時，各年齡層的人表現都不同，年輕人會出現頭暈乏力不願動的症狀，被人誤解為好吃懶做；中年人則會記憶力減退，連回家的路都會忘記，被誤為是精神病；老人家可能會突然昏倒，被誤診為心血管疾病。

▲賴床示意圖。（圖／CFP）

其實這些「異常」都是胰島素瘤造成血糖過低所導致，醫學上被稱為「低血糖症」；當胰腺上長了胰島素瘤後，胰島素分泌將異常分泌，患者會感到飢餓、頭暈、乏力、心慌，嚴重則會出現昏迷的症狀。這時，吃一顆糖會得到暫時的緩解，但長期下來，最直接受損害的就是大腦，青少年還會影響智力發育，不可忽視。

消息一出，不少網友認為，「我會不會是得了這個病」，「難道我也是」，「天啊不能暴飲暴食！」。也有人立刻撇清，「我沒有這病」，似乎是想說自己是「真的懶」。