前國台辦副主任：國民黨的「一中各表」 並非原本的「九二共識」

▲大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖／中評社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希24日表示，中共中央總書記習近平1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，在五個方面具有新意，其中一個新意就是對「九二共識」做了一個新的、明確的詮釋。他也提到，多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。

據中評社報導，王在希說，習近平的新詮釋，使得「九二共識」的內涵更加完整準確，即「九二共識」不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一；「如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。」

他也說，四十年前，《告台灣同胞書》的訴求主要是爭取緩和兩岸關係，實現兩岸「三通四流」；四十年來，《告台灣同胞書》提出的目標實現了，兩岸實現了三通直航，兩岸關係也一度實現了和平發展。

王在希表示，雖然民進黨上台後倒行逆施，但兩岸關係和平發展的大局基本穩定，要求改善兩岸關係的大趨勢無法改變；從去年台灣地方選舉就可以看出，要求認同「九二共識」、加強兩岸經貿合作與交流成為台灣島內民意的普遍共識。

▼王在希認為國民黨扭曲「九二共識」的本來意義。（圖／路透社）

他在聽完習近平1月2日的談話之後認為，「總體感覺是統一的腳步聲越來越近了；媒體將習主席的講話概括為『習五點』，我認為他所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是『統一』二字。」

王在希分析，習近平將九二共識做了一個新的、明確的詮釋。過去我們講的「九二共識」，是雙方堅持一個中國原則；但「九二共識」這個名詞比較抽象，多年來國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。

他指出，所謂的「一中各表」嚴格意義上已經偏離了一個中國原則，這次習近平的講話中不僅指出「九二共識」是堅持一個中國原則，而且把謀求國家統一作為「九二共識」的一項重要內容；實際上，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習近平講話恢復了「九二共識」原貌，這一點非常重要。

他也說，「儘管台灣當局目前反對與我就『一國兩制』進行商談，但我們可以和台灣的各界人士共商統一大計；現在台灣有的政黨團體已經表示願意來北京商討『一國兩制』問題，對此我們表示歡迎，官方不行民間可以先談起來。 」