大卡車開進校園交安宣導　小朋友體驗視線死角＆內輪差

▲屏東市唐榮國小26日舉辦交通安全宣導，將大卡車直接開入校園，讓小朋友實際體驗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為讓學童實際體驗大卡車轉彎死角及迴轉半徑，避免憾事發生，屏東市唐榮國小26日舉辦交通安全宣導活動，不僅準備一台大卡車讓小朋友實境體驗，並邀請屏東縣政府警察局交通大隊教官到校指導，也邀請家長一同來參觀學習。全校師生都留下深刻印象。

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▲唐榮國小交宣導▼大卡車上視線。

唐榮國小校長高珠鈴表示，在大卡車四周該如何保護自己呢？騎乘機踏車在大卡車附近哪個位置才是安全的呢？感謝家長會長邱佳喬洽商，邀請東洲交通公司的司機莊俊斌把大卡車開進唐榮校園，並邀請交通大隊張永裕警官及莊俊斌先生分享交通安全應注意的事項，讓孩子坐上大卡車駕駛座，親自觀察體驗大卡車的視線死角。

▲▼小朋友體際體驗。

張永裕提醒小朋友，穿越馬路時，應先確認左右兩側均無車輛，再迅速通過，如果有大卡車在十字路口紅燈停等，由於小朋友身型比較矮小，可以高舉帽子或其他物品，讓大卡車的司機注意到，另大型車輛在路口轉彎時，因有內輪差，往往很難注意到視線死角，如果行人或騎士沒特別注意，一不小心就很容易發生難以挽回的憾事。

開大卡車已有十多年經驗的莊俊斌說，無論開哪種交通工具或行人，在路上遇到大車時，雙方應該要互相禮讓，因為大車車子重，煞車距離長，不是說停就停，加上大車輪子大，車身高，難免有視線死角，用路人盡可能不要靠近大車，如果能確認大車司機已經看到你了，比較安全一些。而且大車載重時的煞車距離比一較長，不像小車一樣說停就停。

坐上大卡車駕駛座的家長徐明君表示，常常看電視和臉書時，都會看到提醒大家注意大車視線死角的消息，但實際上了馬路，要不就是忘了，要不就是不曉得要閃哪邊！「原來司機能看見的視野真的得比想像中少很多」。

學生家長林弓義表示，常告訴孩子，看到大車，保持距離就對了，盡可能不要貼近大車的前後左右，更不要與大車競速搶道。

學生林竑宇、王婉昕、侯尹薰說，最近發生很多大卡車的車禍事件，經過自己體驗，才知道原來司機先生這麼辛苦，要同時看那麼多的鏡子，還要注意內輪差及這麼多的視線死角，以後在道路上會更注意安全了。