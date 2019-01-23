恐怖「內輪差」惹禍　女騎士命喪混凝土車下

▲女騎士疑似誤判大車內輪差死角，機車遭捲入。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

騎士命喪內輪差！涂姓女騎士23日騎車到潭子環中路、中山路口時，遭右轉的預拌混凝土車捲入車底，命喪輪下，家屬悲痛萬分。警方表示，初步研判是女騎士錯估大車內輪差導致，死因及肇事原因仍有待調查釐清。

潭子區中山路、環中路口屬交通要道，常有大車經過，23日下午，由45歲韓姓男子駕駛的預拌混凝土車，走潭子區環中路往中山路準備右轉時，突然聽到「碰」一聲，他趕緊停車並下車查看，發現一輛機車連車帶人都在車底，女騎士已遭右後輪輾過。

▲現場附近有混凝土廠，出入的大車十分多。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市消防局獲報立刻出動救護車，到場後發現36歲涂姓女子已明顯死亡，未送醫，交由警方處理。

韓男向警方表示，當時他確認號誌是綠燈，開車要右轉中山路卻被撞上，根本反應不及。

▲機車遭捲入幾乎全毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方將現場圍起。（圖／記者李忠憲翻攝）

豐原分局表示，韓男經酒測確認沒有酒駕，初步研判是女騎士疑似未注意到大車內輪差，不慎撞上。由於該路口沒有監視器，加上混凝土車上的行車紀錄器故障，因此肇事原因仍有待調查。目前已聯繫上死者家屬，也將報請檢察官與法醫相驗，以釐清死因。

警方也提醒，大型車輛有內輪差的視線死角，騎車民眾發現四周有大車，就應小心注意，切勿太靠近，以免轉彎或變換車道時的死角造成傷亡。目前為春安期間，警方也會加強道路交通疏導管制，避免類似事件再發生。

【更多新聞】

►婦載傷兒送醫「國道走路肩」 法官同理心「阻卻違法」判免罰

►辣妹壽星喝太嗨砸酒瓶傷玉手 求媒體別拍「我的演藝圈毀了」

►無聊「玩」外勞還拿走44元 8個肖年仔全成強盜犯