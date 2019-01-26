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屏東市眷村燈區口碑爆棚　首日萬人湧入勝利星村

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▲屏東市眷村燈區口碑爆棚　首日萬人湧入勝利星村 ▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲充滿懷舊風的燈區。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）　

記者陳崑福／屏東報導

走懷舊、童趣風的屏東市勝利星村燈區，25日晚亮燈後，湧入上萬民眾賞燈、看表演、逛市集，紅色討喜的小豬撲滿花燈、熊熊花燈吸引民眾搶拍，為2019台灣燈會在屏東先掀起一波熱潮。

以「有光新春」為主題的勝利星村燈區，以「遊憩」、「春節」、「眷村懷舊」及「屏東特色」呈現，其中鐵皮玩具機器人、圓滾可愛的小豬撲滿、運用各品種蘭花布置的大型玩偶熊三大主題燈，以及眷村燈區代言人＜屏東小P孩＞，不只吸引小朋友，就連大人也紛紛搶拍，已成為拍照打卡的熱點。

▲屏東市眷村燈區口碑爆棚　首日萬人湧入勝利星村 ▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲勝利星村燈區吸引民眾賞燈▼解憂醬菜車

▲屏東市眷村燈區口碑爆棚　首日萬人湧入勝利星村 ▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

除了中山路及青島街主街區，走進眷村巷弄間，還有剪紙、麻將桌、解憂醬菜車、電玩小精靈等不同主題的作品坐落在各角落，伴著早期各種經典歌曲在耳邊響起，讓人彷彿走進時光隧道，重溫眷村與兒時回憶。而眷村的各特色店家也佈置各式應景的年節燈飾，讓整個眷村燈區充滿濃濃的年味。

26日晚上7時30分起在勝利星村燈區還有令人嗨翻的搖滾沸騰之夜，有2015年墾丁春浪大賞總冠軍，台灣少見的熱血美式搖滾「三十萬年老虎鉗」；貢寮國際海洋音樂祭大賽冠軍「丘與樂」；知名搖滾歌手黃少谷，點燃民眾熱情。27日晚邀請王瑞瑜、南方二重唱、李明德、殷正洋等知名民歌手，帶來多首膾炙人口的經典民歌。

文化處表示，勝利星村燈區從25日至3月3日的周末假日在青島街，自下午3時街頭藝人表演各類型音樂、文創美食市集，晚上7時30分有各類型音樂藝術演出。

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關鍵字：屏東市,勝利星村,燈區,爆棚

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