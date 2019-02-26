朱立倫要重啟核四　民進黨：為了選總統！昨日非核今日擁核

▲民進黨發言人李晏榕。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

針對新北市前市長朱立倫表態支持重啟核四，民進黨發言人李晏榕26日表示，民進黨的能源政策，就是落實「非核家園」、推動「能源轉型」，批評朱立倫為了爭取參選總統，無視核四安全問題，主張重啟，「昨日支持非核，今日擁抱核能」。

李晏榕表示，朱立倫在擔任新北市長時表示，「沒有核安就沒有核能，沒辦法處理核廢就不能用核電廠」，拒絕連署馬英九的重啟核四公投；但是，如今為了爭取代表國民黨參選總統，卻無視核四安全問題，主張要重啟核四，不管台灣的永續發展。

李晏榕說，這不禁令人懷疑，昨日支持非核的朱立倫，今日擁抱核能的朱立倫，哪一個才是真正的朱立倫呢？朱前市長作為政治人物，毫無誠信可言。

李晏榕進一步指出，朱立倫有無思考過重啟核四後，新北市境內將會有三座的核能發電廠，所產生的巨量核廢料將如何處理，在他新北市長任內，也曾卡關核一廠乾式貯存場，並表示認為乾式儲存場有安全疑慮，更說過，「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」。

但是，如今朱立倫說要重啟核四，李晏榕強調，在他擁抱核能時，關於核廢料要怎麼處置的問題，要如何向新北市民跟全國人民說清楚、講明白呢？

同時，李晏榕也追問新北市長侯友宜，是否認同支持一手牽成你的朱立倫前市長重啟核四嗎？你要怎麼對未來可能擁有三座核電廠的新北市民，說明朱前市長重啟核四的立場？怎麼解釋朱前市長從支持非核到擁抱核能的立場呢？到底核廢料處置要怎麼處理呢？

▼朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）