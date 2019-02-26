點破！　國台辦前副主任：國民黨「一中各表」非真正「九二共識」

▲國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖／中新社）

記者蔡浩祥／綜合報導

1月2日，中共總書記習近平在紀念《告台灣同胞書》40周年發表重要講話。國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希近日出席座談時，直指國民黨堅持「一中各表」的「九二共識」是扭曲，強調如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

王在希24日出席深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會，做出上述表示。他指出，習近平的重要講話，有五個方面具新意，其中一個就是對「九二共識」做了新的、明確的詮釋。

談及習近平在「九二共識」的新詮釋，王在希表示，即「九二共識」不僅包括堅持「一個中國原則」，還包括謀求國家統一，如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的「九二共識」。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者吳奕靖攝）

他坦言，他聽習近平的談話之後，總的感覺是統一的腳步聲越來越近了。媒體將習近平的講話概括為「習五點」，他認為習所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。

王在希分析，過去我們講的九二共識，是雙方堅持「一個中國原則」；但，「九二共識」這個名詞比較抽象，多年來國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，這就扭曲了「九二共識」的本來意義。

不僅如此，王在希表示，所謂的「一中各表」，嚴格意義上已經偏離了「一個中國原則」。實際上，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習近平講話恢復了九二共識原貌，這一點非常重要。