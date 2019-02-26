獨／國民黨32位中常委看初選：8人喊徵召韓國瑜　過半支持「73比」

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，國民黨中央預定在本週三中常會定調總統初選方案定。對於2020總統初選的機制到底要73比還是55比，在國民黨32位中常委中，共有15人支持「73比」，認同「55比」僅有4人，3人沒意見，10位中常委未回應。此外，在考量國民黨2020勝選情況下，也有8位中常委直呼應該「徵召韓國瑜」。

▲國民黨的太陽們。（組合圖／資料照）

國民黨主席吳敦義日前拋出將民調和黨員投票比重的風向球，在原先的「73比」之外，也表示國民黨曾經使用過「55比」，為總統大選初選方案增添變數，也讓預定在27日中常會上討論初選制度的這個場合，瞬間成為各方關切的戰場。

根據《ETtoday新聞雲》記者實際透過訪問32位國民黨中常委的意見調查結果顯示，共有15位支持「73比」，相較下，僅有4位中常委認同「55比」，另有3位中常委沒意見，10位中常委沒有接電話或關機。

此外，由於高雄市長韓國瑜聲量居高不下，有8位中常委認同黨中央可以「徵召韓國瑜」，明確表達不贊同徵召韓國瑜的只有2位，其餘不表示意見也未回應。

不具名中常委認為，黨章規定的很明白就是「73比」，依照這個去做就不會有太大爭議，拋出「55比」跟「全民調」的這些人，都是因為本身的利益，這個假消息也沒太大意。

另一方面，也有中常委認為，不論比例為何，一定要納入黨員投票，國民黨絕對不能害怕黨員投票，而且總統候選人一定要有募款能力，「沒有募款能力，要怎麼打這場選戰？」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

談到考量2020國民黨勝選的情況下，「徵召韓國瑜」已成為熱門討論話題，有中常委則表示，要看當時狀況，如果真的沒有黨員登記，才有徵召的可能，如果已經決定候選人再徵召，「換柱」事件就會重演，這個很傷，「徵召不想選的人，按照規矩來的卻不給他機會」，這樣以後也不用初選。

但也有中常委直指，「徵召是假議題」，現在誰出來選都不會輸民進黨，國民黨不要把精力放在內耗跟意識形態上，為民眾做事，「要贏蔡英文應該不是很困難」。

中常委認為，韓國瑜今天使命在高雄，應該要先做幾個月再來看，否則有負選民；韓國瑜現階段應該好好把高雄做好，「若韓國瑜把市政績效展現出來，下一次總統還是你的」。此外，也有人認為，若台北市長柯文哲最後出線，才有可能徵召韓國瑜。

「希望黨中央正視初選帶來的負面新聞形象」，有中常委表示，黨章目前規範就是「73比」，若要更改制度必須由候選人討論，確定時程後就能解決一切爭議，現在不該繼續內耗；該中常委也說，以目前狀況來講不支持徵召韓國瑜，國民黨若能有完整出制度，產出的候選人會是有勝算的，但若再繼續拖下去黨員就會拱韓國瑜出來選，是時間點的問題。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

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