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是否選總統？柯文哲秒達一個字「想」　柯昱安英文神解答

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▲▼柯文哲出訪以色列。（圖／取自柯文哲臉書）

▲柯文哲出訪以色列。（圖／取自柯文哲臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲訪問以色列，於當地時間26日上午回應隨行媒體提問「2020是否想組黨參選總統？」柯文哲秒答一個字「想」。不過台北市府發言人柯昱安立即用英文神解答「想」的意思。

根據《中評社》報導，柯文哲23日啟程赴以色列訪問參加全球市長會議，26日上午安排參訪台拉維夫證交所，行前與台灣隨行媒體進行早餐敘，回應時事議題。

現場有媒體提問指出，如果要選總統，有可能繼續掛無黨籍嗎？

▲▼柯文哲「teamKP，挺柯P」活動，競選辦公室幕僚柯昱安（圖／記者林敬旻攝）

▲柯昱安示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，現在看起來要組黨也來不及了，「這個再想」不過常常是這樣，想也不一定要做。記者追問「所以是想的、想組黨的意思嗎？」柯文哲秒回應「想」之後，一旁的台北市府發言人柯昱安立即補充，「想是thinking（思考），不是want it（想要）的意思」。

此外，柯文哲在以色列訪問時曾提到，訪美行程靠外交部與美國交涉不容易，要靠民間朋友。外交部長吳釗燮今天也回應說，柯的訪美行程台北市政府說不需要外交部幫忙。

柯文哲則表示，其實不管是柯文哲或韓國瑜，他們有時候講話就隨便講一句話，你要用中央政府煞有其事的去回應，「我覺得也不需要啦，take it easy」很多事情不需要講一句話整個外交部跟部長親自出來回應。

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關鍵字：柯文哲,以色列,2020,柯昱安

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