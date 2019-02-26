川金二會、委內瑞拉政局動盪、中美協定　未來7天將決定世界格局

▲川金二會將在27日於越南河內舉行。（圖／朝中社）



記者吳易達／綜合報導

接下來的7天，將是改變世界的一周。微信號《牛彈琴》指出，這7天至少會有3件大事發生，一是「第二次川金會在越南舉行」；二是「委內瑞拉的戰爭一觸即發」；三是「中美貿易戰出現真正的轉機」。

川金二會

評論指出，73歲的川普和80後的金正恩，一個坐專機、一個坐火車，27日將在越南首都河內聚首。上一次的見面是在2018年6月12日的新加坡，川普在寒暄中還豎起了大拇指。

但很多實質性的問題，其實是沒有解決的，評論指出，「看來，一次是不夠的，必須來兩次」，這一次在越南河內，兩方必須談點實質性的東西，比如一方放棄核彈和遠程導彈的問題，另一方則給予安全保障、經濟補償的問題。

評論表示，如果談判成功，戰爭引信解除，北韓可能會轉向開放，也會對中國的東北產生深遠的影響；這次選擇越南會面，正反映了越南與雙方的交好，更凸顯了美越目前的緊密關係；然而，朝鮮半島的問題解決，中國的幫忙與推動也起了一定的作用，半島問題的突破與否，必將對中美關係產生影響。

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的選舉正當性遭許多國家質疑。（圖／路透）



委內瑞拉正處於戰爭邊緣

前一陣子，川普還曾公開宣稱，出兵委內瑞拉是一個選項，美國副總統潘斯（Mike Pence）最近就在哥倫比亞活動，去那的目的，就是為了繼續對委內瑞拉施壓。

評論指出，美國國家安全局顧問波頓（John Bolton）更在出席記者會時「洩漏天機」，意外地向記者露出了手上的黃色紀錄本頁面，上面寫著「向哥倫比亞派遣5000名士兵」的潦草字樣。

▼美國國家安全局顧問波頓（John Bolton）記者會時「洩漏天機」。（圖／微信號／牛彈琴）



評論表示，美國一旦真要出兵，必定會借道哥倫比亞，川普還曾在2018年8月詢問國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人，「為什麼美國不直接出兵委內瑞拉？」

這個突然的問題，讓美國官員們停滯了足足有5分鐘，接著官員們向川普解釋，「軍事行動太危險，會產生反作用，畢竟這是侵略，美國將冒著國際大忌」。

評論指出，但現在委內瑞拉的局勢，又到了一個新的十字路口，正好給了美國出兵的理由。

委內瑞拉的亂局也給了俄方新的籌碼，俄國警告各方，尤其是美國，「保持克制，如果使用武力，將導致災難性的後果」。對此，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）也表示，川普如果出兵，必將沾滿鮮血離開白宮。

評論表示，現在委內瑞拉比任何時候都更接近戰爭，局勢如果久拖不決、不明確明朗，到時如果內戰紛起，委內瑞拉的人民將遭受更大的苦難。

▲ 川普與習近平很有可能在海湖山莊簽下最終的貿易協定。（圖／路透社）



中美貿易走向

川普在推特上明確表示，已推遲了上調中國輸美商品關稅的計畫。他更透漏，「假如談判進展順利，未來一、兩周內將會有大消息。」

評論指出，種種跡象表明，一個歷史性事件將可能在不久後發生，中美這次在海湖山莊（Mar-a-Lago）的元首會晤，將可能簽署中美最終的貿易協定。如果事情順利發生，毫無疑問，這將會是一個歷史性的協議，一次歷史性的會晤。