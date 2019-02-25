賴士葆酸國防部要多買掃帚！網罵翻「理解能力出了什麼問題？」

▲賴士葆發文引起網友砲轟。（圖／翻攝賴士葆臉書，下同）



政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌在立院答詢國民黨立委賴士葆時指出，如果兩岸開戰「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼」。事後，賴士葆在臉書酸國防部「要多編預算買掃帚」，結果被網友罵翻，「理解能力到底出了什麼問題？」

蘇貞昌接受賴士葆詢問，若戰爭發生時海底電纜被切斷該如何因應，蘇貞昌回應，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」，甚至說「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」。

對於蘇貞昌的回應，賴士葆便在臉書發文稱，「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國，下次國防預算要多編一些經費採購掃把。」不料，引來網友罵聲連連。

網友表示，「你到底怎麼選上的啊？還有你的國文老師是誰？」、「為什麼語言能力那麼差？？？？」、「這種諷刺很低級，加油好嗎」、「國小有畢業嗎？國語理解能力到底出了什麼問題？」

有網友在留言區提醒立委，蘇貞昌表達的是，若對岸真的侵略台灣，即使只剩下掃把也要拿起來跟對方拼了！「很明顯是要表達與強調對抗侵略的決心！」不同的政黨可以有不同的立場，但不應該亂扭曲對方！是非還是得分明！

另外，還有一位自稱國三家長留言表示，問孩子蘇貞昌想表達的是「他要拿掃把上戰場」，還是「對抗侵略的決心」，孩子都知道「對抗侵略的決心」，勸賴士葆，「要不回到國中校園旁邊一下國文課，現在的考題都是這種閱讀理解式的素養導向，與您分享。」

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）