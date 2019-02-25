慈孤觀音指示！陳其邁25日實況《還願》：一定全程玩到破關





▲陳其邁預告實況《還願》。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

政治中心／綜合報導

台灣遊戲公司赤燭推出的新作《還願》，23日被網友發現遊戲內符咒隱藏暗批大陸等字眼，遭大陸網友批評和洗負評，最終從大陸Steam商店下架。對此，行政院副院長陳其邁站出來力挺《還願》，結果被粉絲敲碗「遊戲實況」，他也在24日回應粉絲心願，25日晚上8點進行直播，還邀請了「神秘客」壯膽陪玩。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，23日遭大陸玩家憤怒留下負評，還開始出現抵制風波，最終從大陸Steam商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償。儘管赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，仍無法平息此事。

▲《還願》。（圖／翻攝自Steam頁面）

《還願》中的符咒內容曝光後，陳其邁在臉書上力挺赤燭，表示「台灣有一群年輕人，用台灣元素創作的電腦遊戲《還願》，也有人戲稱是『阿嬤家模擬器』，以台灣社會為主軸，結合傳統習俗與日常生活元素，營造出獨一無二的台式恐怖。大家記憶中曾相識的場景、習俗，不但讓玩家屢屢說『怕』，也聽說有人邊玩邊嚇到咩咩叫。民主自由的國度，創作才能不受限制，劇情巧思還是彩蛋，都讓人拍案叫絕！力挺國產遊戲，支持創作自由。」

陳其邁挺《還願》的文章，引起眾多網友留言「支持邁邁實況還願」、「求直播！」、「當作阿嬤家逛就好了啊」、「求邁邁抱著小米直播玩還願」、「原來邁邁也有follow 到，我還以為你離我們很遙遠耶！」、「所以邁邁有玩嗎？想看你直播玩這個遊戲」。

原本陳其邁在24日上午說，要等到有空的時間才能玩《還願》，但突然在當天晚上預告，將於25日晚上8點進行遊戲實況。陳其邁在臉書上說，「呢嘛要開『還願』實況是不是？！2月25日星期一晚上八點，好膽你就來還願！」還有請壯膽陪玩神秘客，敬請期待，不見不散。

陳其邁還在文末hashtag「#說到做到就是我的倔強」、「#慈孤觀音指示我一定能全程玩到破關」、「#有種就來跟直播」、「#支持台灣國產遊戲」。