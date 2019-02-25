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李進勇獲提名中選會主委　王鴻薇：民進黨落選都不會失業

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▲▼王鴻薇痛批「民進黨落選都不會失業」。（組合圖／ETtoday資料照）

▲王鴻薇痛批「民進黨落選都不會失業」。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

中選會主委懸缺3個月，行政院發言人Kolas Yotaka25日終於宣布，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。對此，國民黨台北市議員王鴻薇狠酸，「民進黨落選都不會失業」。

王鴻薇25日在臉書表示，回想去年九合一大選日，根本是台灣投票史上的災難，排隊動輒2、3小時、邊開票邊投票的民主笑話，這些亂象歷歷在目，中選會主委（指的是陳英鈐）也因此請辭。

▲▼陳英鈐出席107地方公職人員選舉及全國性公民投票選前總預演記者會。（圖／記者賴于榛攝）

▲前中選會主委陳英鈐。（圖／ETtoday資料照）

王鴻薇指出，中選會主委應找個更專業、更超然中立的人才能服眾，也防止未來再出包，但行政院長蘇貞昌卻提名敗選的李進勇，先不說李進勇的專業背景能否勝任中選會主委，「我們的蘇內閣真的是綠營首長敗選後的養老勝地，無論怎麼輸都會安排位子，勞工真的是他們心中最軟的一塊！」

王鴻薇還說，李進勇曾經在敗選後宣告自己的政治生命已經終結，如今卻獲提名中選會主委，她Hashtag「民進黨落選都不會失業」、「李進勇最專業的就是選舉」、「這是哪門子政治生涯終結」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「敗選者聯盟大集合」、「他們哪一個說話算話？」、「總統府應該改為『民進黨1111人力銀行』，下一個看姚文智什麼時候出來」、「落選的人，又進了中選會，這個政府到底是怎麼了？」、「民進黨會如此，要拜賜國民黨不爭氣，到現在總統侯選人還推不出來」

▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者陳家祥攝）

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