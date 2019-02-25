「台灣當兵浪費時間」惹議　柯文哲：國防部不用這麼急躁

▲柯文哲出訪以色列，首站參訪自駕車公司。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲出訪以色列，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一結合，批評台灣當兵都在浪費時間，言論引發熱議。柯文哲25日受訪表示，看看人家的優點，想想有沒有什麼要改進，不用這麼irritable（急躁），並強調沒有要酸台灣國軍，「我們要酸什麼，台灣是我們的家，要酸什麼。」

柯文哲說，「台北市政府也是很多替代役呀，這是我們的感覺」，要做到像從教育到國防到產業，系統要成立要相當多年，特別是資安，他們結合網軍跟治安系統，這種產業鍊不是一天兩天可以做出來，應該花好多年，「台灣一直很難有長期政策，這沒有什麼，看看人家的優點，想想有沒有什麼要改進。」

資深女藝人張瑞竹暗損總統蔡英文「長相身材抱歉」，對此，柯文哲說，活在世界上，每天罵我們的人一大堆，每個都去回應，這不是「父子騎驢」的故事嗎，自己就先發瘋了，10個有1個說你是驢子，不用理他，10個有9個說你是驢子，就要去注意，那種零星個別的批評，神經大條一點，不用理他，只要看統計數字上的批評，把力氣用在那方面的改進。

另外，《風傳媒》民調指出，2020總統大選若把高雄市長韓國瑜、柯文哲以及蔡英文的支持度相比，韓國瑜勝出，但如果把韓國瑜換成朱立倫，3人呈現拉鋸。柯文哲則回應，2020選舉離現在11個月，這也是政壇上的無奈，好像都是為了選舉，每天被媒體問，對他來講是把干擾降到最低。

柯文哲說，其實民調還是統計科學，只要很多份擺起來，或是同一家長期驗證，其實就是學科，不過以他自己的經驗，目前台灣的民調的現況是這樣，11個月後就不知道了。

柯文哲表示，韓國瑜網路聲量超越自己到選舉，總共才50天，50天就把台灣搞得天翻地覆，所以台灣從淺碟政治到「極端政治」，現在不是民意如流水，而是民意如海嘯，所以還是認知做自己的事，剩下給天氣決定就好，他自己民調都看一看就丟到旁邊。