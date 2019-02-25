被政治耽擱的舞林高手　連勝文SOLO街舞跳給你看

政治中心／綜合報導

大家對連勝文的印象就是政治人物，其實他還是中華民國霹靂舞協會的會長！由於街舞獲2024年巴黎奧運籌委會提名，對台灣來說是一個好消息，連勝文為此在臉書發文，還說台灣有機會奪牌。

夏季奧運不斷年輕化，2020東京奧運將滑板、衝浪、競技攀岩列為自選項目，22日巴黎奧運籌委會再次向國際奧會（IOC）提名滑板、競技攀岩、衝浪前進2024年夏季奧運，另外還首度提名霹靂舞（Breaking）。而台灣霹靂舞在國際舞台上早已戰功彪炳，其中又以Formosa Crew最為知名，擁有與國際爭霸的實力。

▲連勝文跳街舞。（圖／翻攝自連勝文臉書粉絲專頁，下同）

對此，連勝文24日也興奮地在臉書發文表示，這真是好消息，雖然霹靂舞是否會納入2024巴黎奧運正式項目，需等到今年6月確認，但也顯示街舞／霹靂舞，這個廣受年輕人歡迎的活動，過去被認為是年輕人的街頭次文化，現在已經變成一個令人重視的競賽項目。

連勝文認為，一旦國際奧會確認將街舞納入正式項目，他相信以台灣街舞／霹靂舞的實力，若是政府與民間，願意投入更多資源與關注，台灣絕對有可能在2024奧運中，為台灣拿下一面獎牌。

其實，去年的青年奧運，就已經把街舞納入正式比賽項目，而全世界總共只有12人取得參賽資格，亞洲也只有3名，包括台灣、大陸和日本。而連勝文身為霹靂舞協會的會長，在去年9月得知這項好消息，更在桃園街舞大賽上，秀了一段街舞表演，讓全場民眾嗨翻天，還自嘲雖然已經是「大叔」，但還是搏命solo一段，希望藉此吸引更多各界朋友關注。