立委玩《還願》被嚇到叫　她留言「嚇死我」被勸快安胎

▲林昶佐玩還願。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

政治中心／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願》上市後，成為網路熱門話題，全球銷售量已破20萬套，不少網友也發現生活周遭場景和遊戲畫面很類似，看了令人汗毛直豎。時代力量立委林昶佐也跟風，還開直播，吸引逾9萬次的觀看，就連懷胎7個月的時代力量立委洪慈庸也直呼「嚇死我」，被網友奉勸「安胎要緊！」

林昶佐在直播中大讚，「想到這個遊戲的人好屌喔！」，原本只想玩一個小時，沒想到欲罷不能，一玩就是全部，還說自己綽號叫「鬼王」，「還是被嚇到一次，但比起恐怖程度，我覺得難過泛淚程度比較高，已經有小孩的玩家應該更能體會。」

林昶佐還分享「無雷」心得，在美術方面，如果是7、80年代出生的人，會很有感，不管門、窗、走廊、電視、廣播，各種細節都非常講究，可看到許多自己小時候生活的影子。

林昶佐也提醒，一、迷信害死人；二，不要隨便分心點宵夜，會錯過重要劇情；三、不要被大陸網友誤導，遊戲裡的符咒寫什麼根本不是關鍵，真有什麼跟政治有關的想法，大概是國會去年在審的財團法人法不該排除宗教團體，宗教團體法應該要趕快立。

洪慈庸線上觀看直播也直呼「嚇死我」，被民進黨立委鄭運鵬奉勸，「 先恭喜慈庸委員喔！安胎重要不要看這種的啦」，其他網友也說，「委員安胎要緊啊」、「肚子要扶好」、「小心肚子」。