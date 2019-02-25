2024巴黎奧運提名霹靂舞　連勝文：台灣有機會奪牌

▲Formosa Crew 獲2016年馬來西亞「亞洲舞極限2016」冠軍。（圖／@Yuanfang_mgzine twitter）

政治中心／綜合報導

2024年巴黎奧運籌委會22日向國際奧會（IOC）提議滑板、競技攀岩、衝浪、霹靂舞4項。對此，身為中華民國霹靂舞協會的會長連勝文表示，台灣有機會奪牌。

夏季奧運不斷年輕化，2020東京奧運將滑板、衝浪、競技攀岩列為自選項目，22日巴黎奧運籌委會再次提名滑板、競技攀岩、衝浪前進2024年夏季奧運，另外還首度提名霹靂舞（Breaking）。而台灣霹靂舞在國際舞台上早已戰功彪炳，其中又以Formosa Crew最為知名，擁有與國際爭霸的實力。

對此，連勝文24日也興奮地在臉書發文表示，這真是好消息，雖然霹靂舞是否會納入2024巴黎奧運正式項目，需等到今年6月確認，但也顯示街舞／霹靂舞，這個廣受年輕人歡迎的活動，過去被認為是年輕人的街頭次文化，現在已經變成一個令人重視的競賽項目。

連勝文提到，去年的青年奧運，就已經把街舞納入正式比賽項目，而全世界總共只有12個地區獲得參賽權，中華隊是其中一隊，而且也有相當傑出的表現。

連勝文認為，一旦國際奧會確認將街舞納入正式項目，他相信以台灣街舞／霹靂舞的實力，若是政府與民間，願意投入更多資源與關注，台灣絕對有可能在2024奧運中，為台灣拿下一面獎牌。