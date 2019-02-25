投票大亂惹民怨　陳英鈐請辭中選會主委還爽領30萬年終

▲高雄市苓雅區敬老亭投開票所，截至下午4時32分上有百來人還沒投票，現場賣聲連連。（圖／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

中選會主委懸缺3個月，行政院發言人Kolas Yotaka25日終於宣布，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。回顧2018年九合一選舉投票日，全國投開票所大排長龍，引發民怨，讓前中選會主委陳英鈐飽受批評，他下台前還為了領年終獎金30萬元，先休假後請辭。

陳英鈐時任中選會主委期間，爭議不斷，包含國民黨抗議中選會對外放話，指國民黨的公投連署書大量抄寫及2％死人連署，事後陳英鈐否認，還怪媒體亂報；另外，以核養綠公投發起人黃士修遭中選會拒絕補件，經台北高等行政法院裁定須受理，打臉中選會。

▲前中選會主委陳英鈐。（資料照／記者黃軍瑋攝）

去年九合一選舉投票日當天，原定的早上8時到下午16時（共9小時）投票時間，被拉長至11小時，引發民眾抱怨連連；此外，因10項公投導致投票速度緩慢，使得開票延遲，甚至到隔日凌晨3時2分才開完票，開票時間長達11小時。

面對九合一選舉爭議，陳英鈐請辭獲准，沒想到卻遭國民黨文傳會副主委洪孟楷爆出，為了領年終獎金30萬元，先休假後請辭，引發社會各界批評。

中選會主委懸缺3個月，行政院25日終於宣布，提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。Kolas表示，李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

▲前雲林縣長李進勇。（圖／資料照）