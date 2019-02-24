橘子粉成分竟含膨脹劑　警驗出讓人發狂「喪屍」新興毒品

▲男子攜帶橘子汁沖泡粉，包裝讓警方起疑，一驗果然是毒品。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

王姓男子精神不佳，走在馬路上搖晃引來員警關心，他說自己平時做工耗體力，昨夜又熬夜打麻將，主動亮出「平安符」紅包及解酒用「橘子汁」沖泡粉，員警發現橘子汁成分竟含麵粉、奶、蛋、膨脹劑，根本有問題，帶回初驗果然是被封為「喪屍毒素」的新興毒品。結果王男求來的平安符也沒用，警詢後依毒品罪嫌將他送辦。

第一警分局大誠分駐所警員陳永祥、黃柏傑21日執行臨檢勤務時，在中區中華路2段發現一名男子走路搖晃，精神不佳，上前關心。

40歲王姓男子看到警察雖故作鎮定，但被看出神情緊張且眼神閃爍。員警問他怎麼看起來精神很差，王男說，他是做工的，因為很耗體力加上昨晚熬夜跟朋友打麻將，睡眠不足才這樣。他也主動拿出自己所有，內有平安符的紅包，以及一包橘子汁沖泡粉，並說果汁包是他跟朋友喝酒時，朋友送他解酒用的。

▲王姓男子拿出裝有平安符的紅包袋，卻仍遭警方查獲毒品。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲橘子汁成分寫著麵粉、奶油、蛋、膨脹劑，令員警起疑。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警現場檢視果汁包外包裝，上頭印有「純手工製作，採用新鮮原料」字樣，卻找不到任何品牌及製造廠商資訊，背面雖印有內容物成分及熱量等營養資訊，但上頭卻寫著含有麵粉、蛋、奶油、膨脹劑，員警心想這不是麵包成分嗎？肯定有問題，當場要求王男打開一些嗅聞，果然有疑似毒品氣味，立刻將他帶回派出所，一驗發現根本不是果汁，而是二級新興毒品甲基卡西酮類，吸食後會出現失去理智、發瘋、幻覺等狀況，被封為「喪屍毒素」。

王男否認知情，辯說那是朋友送的，他根本都沒用過，也不知裏頭是毒品。他還嘆氣說，自己為了保平安，這個農曆新年才去廟裡求平安符，隨身帶在身邊，怎麼也想不到竟然還是被警察抓包。

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