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簽賭站易地重啟爐　再遭警強力破獲逮9人起獲毒品

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▲台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮警方，至台市安南區破獲林姓網路簽賭站負責人等涉嫌賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等案，進行搜索拘捕行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮警方，至台市安南區破獲林姓網路簽賭站負責人等涉嫌賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等案，進行搜索拘捕行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮台南市警三分局、高雄市警局刑警大隊偵五隊及刑事局偵八大隊偵三隊，至台市安南區破獲林姓網路簽賭站負責人等涉嫌賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等案，進行搜索拘捕行動。

▲台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮警方，至台市安南區破獲林姓網路簽賭站負責人等涉嫌賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等案，進行搜索拘捕行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聯合專案小組於攻堅後，當場於該簽賭站內逮獲林姓負責人等9人，並查扣大麻1包、K他命1包、路由器1個、網路密碼便條紙、筆電4台、手機18支、電腦1組、電腦螢幕1台、電腦主機1台、K盤3組、玻璃球吸食器1組、房屋租賃契約書1本等物，電腦內並存有金合發、山勝娛樂城、博金網等賭博網站之帳號、報表、下注資料、會員資料、通訊軟體對話截圖等電磁紀錄，初步估算總投注金額高達新台幣５千餘萬元。

▲台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮警方，至台市安南區破獲林姓網路簽賭站負責人等涉嫌賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等案，進行搜索拘捕行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，在該簽賭站內其他犯嫌徐男等4人，曾於2018年9月在台南市某處的機房經營簽賭網站遭警方查獲後，再度挑戰警方查緝不法之決心，與林男一同租屋於台南市安南區打算重操舊業，殊不知警方獲報後積極循線出擊，再次攻破該簽賭站，徐嫌一看到警方大吃一驚，不可置信的說：「怎麼又是你」，令警方啼笑皆非，也再度提醒林姓負責人等，勿考驗警方偵緝能力及緝賭零容忍之立場。警詢後全案移送台南地檢署偵處

台南市警三分局呼籲民眾，切勿以身試法從事賭博相關不法行為，警方將持續掃蕩，有效打擊犯罪，還給市民一個安居樂業的環境，確保民眾生命財產。

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關鍵字：簽賭站,破獲,毒品

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