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社會 社會焦點 保障人權

分手毒男友崩潰！台南清秀女「失眠3天」15cm刀刺婦破肚…檢將強制送醫

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社會中心／台南報導

台南22日發生街頭刺殺案，長相清秀、有毒品前科的林姓女子，4天前剛過完生日，無故持刀騎車上街，襲擊68歲林婦，當場砍到肚破腸流，她到案後還說沒有印象，不知道殺了人。警方強調，兩人並不相識，為預謀犯案，但檢方訊後認為，林女有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等原因，有意聲請羈押，但依法先將人強制送醫診斷。

68歲的林婦旅居美國，22日回台探親，帶著母親前往大林國宅商圈買晚餐，未料才剛坐下路旁椅子，在人行道無預警遭林女持約15公分刀子猛刺，導致手、腹中4刀，腸子外露，緊急送醫縫合救回一命，目前意識清楚。

▲台南市南區大同路二段晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調「監視器」發現兇嫌再步行作案，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，目前警方已掌握特定涉案對象，正全力查緝對方到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區大同路二段晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調「監視器」發現兇嫌再步行作案，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，目前警方已掌握特定涉案對象，正全力查緝對方到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼載母吃飯遇襲！女兒遭刺殺肚破腸流。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南隨機殺人，清秀口罩女。（圖／翻攝臉書）

▲起底台南清秀女！失眠3天路上刺殺婦人。（圖／記者林悅翻攝、翻攝臉書）

警方研判，林女和林婦兩人並不相識，據被害人供稱，是因為嫌犯在面前揮舞刀子，因為害怕用雙手保護自己，才導致受傷，下午在醫院拿凶嫌林女的照片給她和家屬指認，紛紛否認「從來沒看過這個人」。還原現場，有毒品前科的林女當時隨身攜帶刀子，騎車到公園，接著步行1至2公里行凶，最後繞路3、4公里回到停車處牽車，冷靜離開返回住處。

警方調查，林女在東區大同路一段租屋，和母親、妹妹同居巷弄內的就是透天厝，在被害人母親家附近，離案發現場也僅距離約1公里左右，明顯有地緣關係。原本她有穩定服務業工作，3年前和吸毒前科的男友交往染毒，後因男友入監分手，疑似感情受創，今年初開始出現失眠、精神恍惚的狀況，辭掉工作待業中。

林女妹妹向警方表示，林女最近失眠有在服用安眠藥，可能因此犯案。林女曾在臉書上發文「快讓我睡覺，再不睡要往生了！」4天前才剛過生日，還有不少朋友留言祝福；到案時她一臉憔悴，眼下掛著黑眼圈，宣稱失眠3天，吃安眠藥也沒用，做筆錄時答非所問、供詞反覆，連機車怎麼停這麼遠也交代不清，警方懷疑她罹患吸毒後遺症，殺人動機可能和失眠導致精神錯亂有關。

南檢認為，林女除了涉殺人罪外，有跡證指向她有滅證、逃亡之虞，有意向法院聲請羈押23日晚間訊後，得知林女有思考情緒等精神狀態異常問題，依據《精神衛生法》規定，有發現類似異狀，將送往指定醫療機構，由醫師診斷是否住院治療，如果不必住院，將依法聲押。

▼林婦遭砍重傷，指認凶嫌照片「從來沒看過這個人」！（圖／林悅翻攝，下同）

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼林女到案後宣稱失眠3天、說詞反覆，檢方將強制送醫。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：台南,街頭,隨機殺人,腸子外露,吸毒,毒品,前科,大林國宅,台南隨機殺人,台南殺人

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