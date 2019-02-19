包裝寫加熱才能吃！溫泉蛋進電鍋...妹子「一咬虧慘」心情複雜　網笑噴淚

▲超多人愛吃溏心蛋。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

金黃色膏狀蛋黃入口即化、且口感層次多變的溏心蛋，是許多人的最愛，一名女網友日前就到好市多買了一袋，想回家打牙祭，她依照包裝上的警語指示，乖乖將蛋放進電鍋裡加熱，沒想到悲劇發生，貴桑桑的溫泉蛋就這樣「熟透」變滷蛋，讓她瞬間哭笑不得。

女網友前幾天在「Costco好市多 商品經驗老實說」說道，那天她買了某家知名品牌的溫泉蛋，共花了275元、大概16顆左右，在吃之前，她認真看了上面的標示及警語，才會發生下面一連串爆笑糗事。

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▲因為這一句虧慘XDDD。（圖／原po授權引用）

由於包裝上寫說，「非供即食，需充分加熱」，所以她就放進電鍋裡蒸，沒想到「跳起來就變滷蛋了。」雖然這個「溫泉蛋」味道還是甜甜的，但咬下去半熟蛋黃溢滿口中的幸福滋味，當然也就無法體會了。

網友們看完紛紛笑回，「我從沒注意到那些字耶，都回來就直接吃了」、「那個加熱是洗澡時放浴缸加熱，不是電鍋啦」、「直接吃很讚啊」、「都直接吃，現在才知道要加熱+1」；還有內行人分享小撇步，「我喜歡裡面半熟、外面溫溫的，所以會泡熱水5-6分鐘。」

另外，曾有同樣遭遇的人證實，真的直接吃就可以了，她問過廠商，而對方坦言，會這樣寫是因為法規規範，還有些人問過客服，得到的解答也是，「產品在有效期內直接食用風味最佳，或可依個人喜好加熱，調整蛋黃熟度，若需全熟，請100度C加熱10分鐘。」

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▼變成滷蛋了。（圖／原po授權引用）