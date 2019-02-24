登百岳被跟！山友爬一半見「3人座沙發」　領隊急拉人下山：祂們圍一圈了

▲爬山親自體驗靈異，「別輕易招惹山中的居民。」（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

「一群圍在那裡……」一名網友在臉書上分享，他的「高伯」長輩年輕時很愛爬山，和朋友挑戰台中的百岳之一，請了經驗豐富的在地領隊陪同，然而第一嶺才走到一半，領隊的臉色就突然變得很難看，沉默看著後方，用手指在嘴唇前示意出「不要再多問」的樣子，雖然不容易相信鬼神，但爬山久了多少聽過些故事，事後才知其中道理：「別輕易招惹山中的居民。」

網友在臉書社團「靈異公社」分享家裡長輩的親身經歷，「高伯」在登山途中發現領隊臉色變得很難看，就在領隊示意「不要再多問了」，即便他不信鬼神，也依然聽話，乖乖跟著繼續走。翻到第二嶺，領隊建議大家在二嶺的紮營區休息一下，抵達紮營區後，一夥人開始找地方坐，這時一個朋友突然大叫：「欸欸欸你們看這裡有沙發欸！」

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高伯當下聽了嚇一跳，想說山上怎麼會有沙發？一看還真的有一組「3人座沙發」，而且看起來滿乾淨似乎都沒人坐過的樣子，就在大家興高采烈準備過去坐下時，領隊突然衝來一句話也不說，就把人通通拉走。「幹嘛啊？不是要我們休息一下？不能坐嗎？」大家都覺得奇怪，一直問領隊，但不管怎麼問，領隊都不講話就拉人走開。

雖然納悶，但想起領隊的神色，高伯也默默推著大家走，一句話也不說，最後一夥人跑到營地另頭坐草地休息、吃飯、看風景和拍照，只有領隊一直看著沙發那個方向。高伯見狀想問，但領隊一看他靠近，又比出「不要講話」的手勢，於是他想說晚點再看看。

等到大家都吃完飯、準備前進了，領隊突然說，天氣看起來不太對，可能會有無法預期的變化，建議大家先下山，全部的人都不太高興，但是他一直苦勸。高伯覺得，在地人還是比較了解當地天象，為了安全還是先回去吧，也逼著大家下山了。

回到登山口休息站，領隊回頭再看了看山，鬆了一口氣，並向大家說抱歉，之所以會這樣趕大家走下山，是因為在他們爬完第一嶺時，他就遠遠看到後頭跟著一隻「山靈」，通常山靈跟著跟著、發現靠近不了，就會自己走掉而不會再前進，然而這隻山靈卻不懷好意，即便領隊準備一些護身的東西，這隻山靈不但沒有走掉，還一直跟著他們走，領隊什麼話都沒說，就是怕大家擔心而引來更多隻。

大家來到休息區的時候，領隊發現那隻山靈不見了，卻聽到有人大喊發現沙發，但是他知道山上根本不會有沙發，連忙衝過去看，結果差點沒嚇死，「沙發邊，圍著一圈山靈盯著他們看，好像在等著抓他們一樣。」領隊說，當時他雖然很想出聲制止，但這樣做可能會因為妨礙到山靈，導致讓自己身陷險境，因此他趕快把大家拉走，同樣也一句話也不說。

領隊說，當等大家到了遠處時，他還持續盯著那些山靈，就怕祂們跑來鬧，而那些山靈就一直窩在沙發那回盯著領隊看，於是領隊想，如果繼續爬山，祂們很可能會越聚越多，更危險，所以就掰了一個理由，勸大家趕快下山不要爬了，而那群山靈就一直窩在沙發那盯著他們，直到他們離開為止。

聽完領隊的「親眼見證」，大家都半信半疑，反正這座山爬不成，就決定各自先回家。事後過一陣子，高伯有天接到朋友寄來的「登山紀念照」，其中有幾張是他們在營地休息時拍攝的照片，面對的方向就是高伯看到那組沙發的地方，全隊伍的人當時都看到那個沙發，也都清楚記得那沙發長什麼樣子，以及其確切的位置，然而「照片上竟然什麼都沒有」，於是高伯再也沒挑戰過那座山，畢竟山上的居民他不敢惹，也惹不起。

文章一出，超過2400人按讚，170名網友蓋樓留言：「台灣魔神仔絕對不會讓我失望」、「完蛋，超有畫面」、「好恐怖，我都不喜歡爬山覺得太可怕了」、「還好遊客沒白目」、「頭皮發麻，雞皮疙瘩涼到背脊」、「好精彩的經歷」、「我喜歡山裡的故事，很讚」、「可以透露是哪座山嗎」、「山裡的精怪真的很多很多，當然遊魂也是」、「有時候話真的不要亂說」、「上山真的要小心」。

▲登山達人說，若是遇上「山魁」、「魔神仔」千萬不要有太多的好奇心。（圖／達志／示意圖）

登山達人表示，爬山並不是背著行囊就可以開始，許多跟山、樹林、石頭有關的禁忌多少也要知道，像是許多山區會有原住民忌諱的「聖地」或「聖石」，如果靠近或觸摸，必然會遭遇橫禍。

此外，盡量不要叫隊友的全名或真名，當第一個人開路時，不要去拍對方的肩膀；而當碰上陌生人在前方帶路時也不要盲從，因為對方有可能帶去山崖峭壁。登山傳說故事多，山友們面對大自然環境要謙卑，遵守登山的潛規則以免碰觸禁忌。