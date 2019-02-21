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好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

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好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多自有品牌Kirkland（科克蘭）鹼性電池。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，便宜好用是多數消費者心中的印象，儘管得繳交年費才能購物，民眾依然趨之若鶩。不過最近就有網友抱怨，每次去好市多都是大力買爆支持，沒想到最近踩到大地雷「鹼性電池」，常常漏液搞壞電子產品！

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網友19日在Mobile01發文，自稱是Costco愛用者，每次光顧幾乎都會刷到上萬元才收手。他稱讚，好市多自有品牌Kirkland（科克蘭）商品CP值高，便宜、大碗、品質好，「我也買得很多」！

「Costco的電池品質很差，大家小心！」他最近信心產生動搖，原來是買了好市多三、四號電池，沒想到是大地雷，不好用之外還會傷害電器，「經常發生漏液，目前已毀掉我好幾個遙控器、藍芽鍵盤等等，提醒各位小心。」

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」（圖／翻攝Mobile01）

▲許多網友抱怨Kirkland電池漏液情況相當嚴重。（圖／翻攝Mobile01）

抱怨電池的文章貼上網，許多好市多卡友都說不意外，「這應該不是新聞了」、「Costco已經入境隨俗成為鬼島特色版了」、「好市多自有品牌電池只適合小朋友的電動車或玩具那種高耗電的」、「鹼性電池不能用在小東西上面」、「遙控器殺手，毀了我家好幾個遙控器，真害。」

此外，買過同款Kirkland電池的網友也抱怨，漏液情況相當嚴重，「最近我也被Costco電池毀掉兩顆米家藍牙溫濕度計」、「好市多自有品牌的爛電池放著就會漏液，買過一次就敬謝不敏」、「擺著不用也會漏，漏掉的比我用掉的還多很多」、「放在盒子裡面還沒用都漏液漏的到處都是」。

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲實際搜尋網上討論區，負面評價相當多。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友提醒，遇到電池毀損、漏液一事，是符合好市多退貨條款的，不用吃悶虧吞下去，「未使用在包裝內就漏液的超過時間也可以退喔」。

實際上網搜尋Kirkland鹼性電池，各大討論區負面評價不少，除了最多人提的液搞問題，2010年更有網友驚恐寫下〈KIRKLAND電池發生爆裂〉。他說，公司一向都是用好市多買的科克蘭3號電池，沒想到有天無線滑鼠居然傳出爆裂聲，原來問題出在電池上，「正極那一頭凸起來，而負極那一頭裂開，且流出乳白色的液體。」

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關鍵字：好市多,Costco,科克蘭

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