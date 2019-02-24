土水師傅鞋髒不敢進超商！「龍井小7妹妹」超暖舉動　客：差點落下男兒淚

▲眼尖網友認出超暖心的小7位於龍井區中央路二段上，是「龍津門市」。（圖／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

台中市一間7-11超商女店員見到一名土水師傅不敢進店內，她的舉動讓客人大讚「怎麼小小的舉動能讓人那麼的感動，讓我差點留下男兒淚。」客人希望業者鼓勵女店員，「要鼓勵一下你們家今天的當班妹妹，很有同理心而且很細心。」

這名客人23日在「爆怨公社」臉書社團還原女店員的暖心舉動，他說，當天下午5時多，他踏進超商發現一名大哥站在地墊上，「下意識地看了一下，原來是剛下班的土水師傅，雨鞋還有剛剛鋪完水泥還未乾。他就站在地墊上，請小7的妹妹幫他拿大瓶的水，師傅很怕因為他的未乾的水泥走進來會弄髒小7的地板。」

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「妹妹原本在忙著補貨」，原PO說，「妹妹一看到立即放下手上的工作去幫師傅拿水，並邀請師傅進來裡面，並說等等她會處理，但是師傅還是不敢踏進來。」原PO當時還在櫃檯結帳，也幫腔「大哥，你進來吧，別擔心啦！」師傅就靦腆跟原PO跟女店員說謝謝。

▼許多網友大讚小7店員太暖心。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關）

原PO表示，他當下真的很感動，離開時還特意跟小7妹說「美女再見」，「雖然我們幾乎天天見面，但她的舉動真的很令人感動。其實工作不分貴賤，每個人都是辛苦為家人及生活打拚，不要分彼此，讓台灣多一點溫馨吧！」

對此，許多眼尖網友認出地點在龍井區中央路二段上，是小7的「龍津門市」。業者留言，「大哥～謝謝您的支持啊」；原PO回「要鼓勵一下你們家今天的當班妹妹，很有同理心而且很細心」；業者說「好的，沒問題」。

其他人留言，「很棒的師傅遇上很棒的店員」、「小小的一句話或一個動作，會給其他人滿滿的溫暖」、「正能量釋放，洋蔥好大啊」、「這才是最美的風景」。