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社會 社會焦點 保障人權

惡狗狂吠他嗆主人被開槍險死　警未發現彈殼血跡「內情不單純」

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▲▼警方鑑識人員在新北市蘆洲區蘆提寵物公園，搜索槍擊陳姓男子的彈殼，卻無所獲 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼警方鑑識人員在新北市蘆洲區蘆堤寵物公園，搜索槍擊陳姓男子的彈殼但無所獲 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子在蘆洲區蘆堤寵物公園遭人槍擊，子彈從左臂射入貫穿左後背，急call友人送醫後無生命危險，但他向警方供稱他在公園閒晃時，3男帶著一隻狗經過，狗不斷對他吠叫，引發他的不滿進而與飼主口角，才遭開槍，但警方發現供詞與載他送醫的友人說法不同，還疑有債務糾紛，目前已鎖定相關對象查緝中。

▲▼警方鑑識人員在新北市蘆洲區蘆提寵物公園，搜索槍擊陳姓男子的彈殼，卻無所獲 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，陳姓男子（45歲）23日晚間9時許，被林姓友人開車送往台北市中興醫院急救，到院時醫生發現是槍傷，子彈從左臂射入貫穿左後背，中興醫院無法處理，再轉往馬偕醫院急救，經急救後已無生命危險。

當時警方接獲醫院通報，趕到醫院對陳男訊問槍擊事發經過，他供稱晚間8時許，獨自在新北市蘆洲區蘆堤寵物公園閒晃時，巧遇3名男子帶著一隻狗經過他，竟不斷對他撕牙裂嘴狂吠，他火大對飼主嗆聲，雙方起了口角衝突，突然其中一人掏槍對他射擊後隨即逃離現場，他摀著傷口急call林姓友人載他送醫。

根據陳男說法，警方出動大批警力到蘆堤寵物公園封鎖搜查，並調閱周遭監視器，卻遍尋不到彈殼及血跡，經約談開車送陳男就醫的林姓友人，說法明顯出入，懷疑當天是債務糾紛引發槍擊事件，目前警方已鎖定開槍嫌犯積極追緝。

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關鍵字：蘆堤寵物公園,狗吠,槍擊,債務糾紛

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