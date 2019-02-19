少女愛上歐巴私奔　哥護妹砸車「右腿遭槍擊」

▲林姓少女哥哥不滿妹妹遭歐巴拐走，攔人砸車竟遭對方開槍。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

16歲林姓少女愛上41歲歐巴葉志昌，葉男不顧林家反對，開車帶少女離家出走，家人在南投縣埔里鎮發現2人行蹤上前攔車，葉男竟朝林女哥哥開槍打中右腿，遭警方循線逮捕並起出槍枝毒品。台中高分院19日審結，認定葉男無殺人犯意，不構成殺人未遂，依槍砲彈藥刀械管制條例及重傷害未遂罪判葉男6年，併科10萬元罰金，仍可上訴。

42歲歐巴葉志昌2016年在朋友介紹下認識16歲林姓少女，兩人進而交往，林家得知後極力反對，但2人仍暗度陳倉，少女同年8月還翹課跟葉男出遊。少女父親和哥哥到處找人，同月30日下午在埔里鎮隆生路發現葉男車停在路邊，上面坐有林姓少女及另一名少女，立刻駕車擋在前方，並持棍棒下車，打算開門帶走林少。但葉男卻將車門上鎖不開門，遭他們擊破車窗，葉男氣到下車，並掏槍對林少哥哥右腿開一槍後逃逸。

警方循線掌握葉男行蹤，在國姓鄉北山村發現李姓友人正開車載葉男，立刻上前圍捕，葉男雖一度拒捕，最後仍順利將他壓制上銬，並查獲1把改造手槍、5顆子彈及海洛因、安非他命些許毒品，依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌送辦。

▲警方到場拉封鎖線採證，了解情況。（圖／資料照）

葉男向法官供稱，他因為被林姓少女父兄砸車，一氣之下才會開槍傷人，沒有殺人故意等。一審法官採信他說詞，認為葉男沒有殺人故意，改依重傷害未遂及非法持有改造手槍罪判他6年徒刑，併科罰金10萬元。



檢方及葉男均不服上訴，台中高分院審結認為，葉男所言「她哥哥砸我車窗玻璃，我生氣還擊而已。」可採信，但葉男開槍行為「不符正當防衛」，屬報復性開槍，最後仍維持原判，判葉男6年。

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