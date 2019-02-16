　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

職場變成屠場！15年資深員工遭解僱　持槍闖入工廠掃射5同事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼職場變成屠場！任職15年遭到解僱　資深員工持槍闖入工廠大開殺戒。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批警車湧入20萬人口的奧羅拉市，並將工廠周遭道路擠得水洩不通。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

再次把美國社會槍枝管制法案炒高的佛州校園槍擊案，本月14日才剛滿一周年，豈料槍枝暴力問題氾濫的美國卻又驚傳大規模槍擊案。一名工廠員工持槍闖入任職15年的公司掃射，僅管警方火速趕赴現場、把槍手擊斃，仍有5名同事已遇害，還有5名警員輕重傷。總統川普在推特上發文致哀，但呼籲加強槍枝管制者則砲轟，對該法案的重視程度遠不及他朝思暮想的美墨邊境隔離牆。

據《今日美國》報導，伊利諾州奧羅拉市（Aurora）得警方接獲線報，製造業者「亨利普拉特公司」（Henry Pratt Co.）發生槍擊案，大批警力在4分鐘內便抵達現場，與45歲的槍手馬丁（Gary Martin）展開數小時的對峙。終於在傍晚6點25分擊斃槍手，開始清點槍擊案傷亡人數，讓這座距離芝加哥要65公里遠的小城市每個人都人心惶惶。

現場目擊者法布斯特（John Probst）回憶，聽見前方傳來槍聲後，便立即逃往廠房後門，過程中幸運毫髮無傷，但一旁有人渾身是血，還意外發現槍手竟然是最近遭到解僱的前職員。警方確定槍手是廠內任職超過15年的資深員工馬丁，但雙方對峙時為免擴大傷亡，迅速將槍手擊斃，因而無法得知犯案動機為何

▲▼職場變成屠場！任職15年遭到解僱　資深員工持槍闖入工廠大開殺戒。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民都相當害怕。（圖／達志影像／美聯社）

警局局長齊門（Kristen Ziman）對外匯報本案傷亡人數時，提及此次出勤至少造成6名警員受傷，其中2人已轉往當地醫院的重症中心追蹤治療；當地醫院則表示，收到7名在槍擊案受傷的病人，但官方至今仍未公布確切的傷亡人數。伊利諾州州長普利茲克（J.B. Pritzker）則在記者會上為患者祈禱，「願主保佑勇敢的執法人員能夠戰勝眼前難關。」

針對此案引起的恐慌，奧羅拉市長歐文（Richard C. Irvin）憤怒表示，「像這樣的大規模槍擊案在國內日益頻繁，叫人難以忍受。冷血無情的兇手居然認為自己有權力奪取他人性命，相當無恥。」此事也驚動將返家度過周末假期的美國總統川普，在推特上發文向現場警員致敬，並以「美國與你們同在」向受難者家屬致哀，不過卻遭前芝加哥聯邦檢察官馬里奧提（Renato Mariotti）留言反嗆，「受害者需要的不是只有慰問，他們需要的是槍枝管制法案！」

ET快訊
許維恩大姊43歲變這樣！比基尼「0修圖」全身照曝光
影／餵奶整女兒！奶爸遭「黃色臭酸奶」噴滿臉　網：超療癒

關鍵字：Aurora,槍擊,槍擊法案,川普,芝加哥,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

球迷快來應徵！林書豪降臨北國　暴龍隊急求中文社群小編

鮮肉猛男挑戰粉刺面膜塗全身　撕掉痛到崩潰狂吼「大肌肌全紅」

柯瑞母校贏球超嗨！跳進加油席與半裸學弟們同歡：高興成為一員

職場變成屠場！15年資深員工遭解僱　持槍闖入工廠掃射5同事

尾隨進電梯搶劫！男嫌一拳灌倒婦「踹肚搶包甩臉」56秒施暴畫面曝

1天喝6罐能量飲料防打嗑睡　男大生一咬蘋果「劈啪」4顆牙全斷

6旬翁國會前自焚抗議　無腦議員秘書IG諷「變烤肉了科科」被罵翻

花費9小時！他潛泳22公里跨越庫克海峽　只為守護瀕危海豚

呱吉不是唯一！喜劇演員變身政治人物　攻佔全球政壇

美小學驚爆炸彈威脅　7歲女童嚇壞「手臂寫4字」告別…母心碎淚擁

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

鮮肉猛男挑戰粉刺面膜塗全身　撕掉痛到崩潰狂吼「大肌肌全紅」

柯瑞母校贏球超嗨！跳進加油席與半裸學弟們同歡：高興成為一員

職場變成屠場！15年資深員工遭解僱　持槍闖入工廠掃射5同事

尾隨進電梯搶劫！男嫌一拳灌倒婦「踹肚搶包甩臉」56秒施暴畫面曝

1天喝6罐能量飲料防打嗑睡　男大生一咬蘋果「劈啪」4顆牙全斷

6旬翁國會前自焚抗議　無腦議員秘書IG諷「變烤肉了科科」被罵翻

花費9小時！他潛泳22公里跨越庫克海峽　只為守護瀕危海豚

呱吉不是唯一！喜劇演員變身政治人物　攻佔全球政壇

美小學驚爆炸彈威脅　7歲女童嚇壞「手臂寫4字」告別…母心碎淚擁

素食父母走火入魔！只餵5月大男嬰吃馬鈴薯泥　雙眼凹陷險餓死

不是玩玩！男友保留「6個位置」＝超在乎妳...手機桌布是閃照嗎

維基身高體重有誤！　金在中實測結果⋯瞬間少5kg震驚全場

中職／56歲照飆速奪最佳投手獎　現場看陳義信要到河堤

高雄警界風紀收賄案「儂儂」扯18年　被告死亡終結　

SBL明星賽／于煥亞獲MVP　吳俊雄：看了有失戀的感覺

台東縣府拚觀光　征服廣東民眾的胃

父親出差前交代「這件事」　周曉涵白眼回擊：在演哪齣？

中職／臭屁陳78球完封勝　陳義信：相信隊友

女星生二胎「全家人吃胎盤」！　配生薑醬油…2歲女吃完：還要

台東元宵節觀光民俗藝陣會師　饒慶鈴歡迎全國鄉親台東鬧元宵

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

醫科生遭割喉　牆上寫：他是ga..

澳前國防部次長：攜手美對中開戰

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

每天開超跑　一年爽賺300萬

川普宣佈：國家將進入緊急狀態

伊州工廠爆槍擊5人死亡　槍手是..

贅肉垂地！正妹遭性侵暴肥30..

嫩妹嫁80歲老翁被看衰　現況曝..

日本擬將「愛奴族」列原住民族

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

前外相強森之妹說到脫歐就要脫！

他花60元買棒球卡　今喊價近億..

川普硬要蓋圍牆　宣布進入緊急狀..

普丁展柔道實力！　摔翻奧運冠軍

更多熱門

相關新聞

學校炸彈威脅　她4字告別母心碎

美國德拉瓦州一所小學7日收到炸彈威脅，武裝警力隨後封鎖校園，校方也啟動疏散機制，所幸最終是虛驚一場。只不過，就讀二年級的7歲女童凡內莎（Vanessa Reed）被眼前景象嚇壞，深怕再也看不到爸媽，便拿出畫筆在左手臂寫下「爸媽我愛你們」（Love Mom and Dad）的告別字句，令人感到相當心疼。

素食父母只餵5月大男嬰吃馬鈴薯泥險釀死

洞察號在火星設置地下熱量探測儀

川普將收汽車關稅報告　恐掀另波貿戰

川普國家緊急狀態演說遭CNN打臉

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票竟中獎

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面