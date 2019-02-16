職場變成屠場！15年資深員工遭解僱　持槍闖入工廠掃射5同事

▲大批警車湧入20萬人口的奧羅拉市，並將工廠周遭道路擠得水洩不通。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

再次把美國社會槍枝管制法案炒高的佛州校園槍擊案，本月14日才剛滿一周年，豈料槍枝暴力問題氾濫的美國卻又驚傳大規模槍擊案。一名工廠員工持槍闖入任職15年的公司掃射，僅管警方火速趕赴現場、把槍手擊斃，仍有5名同事已遇害，還有5名警員輕重傷。總統川普在推特上發文致哀，但呼籲加強槍枝管制者則砲轟，對該法案的重視程度遠不及他朝思暮想的美墨邊境隔離牆。

據《今日美國》報導，伊利諾州奧羅拉市（Aurora）得警方接獲線報，製造業者「亨利普拉特公司」（Henry Pratt Co.）發生槍擊案，大批警力在4分鐘內便抵達現場，與45歲的槍手馬丁（Gary Martin）展開數小時的對峙。終於在傍晚6點25分擊斃槍手，開始清點槍擊案傷亡人數，讓這座距離芝加哥要65公里遠的小城市每個人都人心惶惶。

現場目擊者法布斯特（John Probst）回憶，聽見前方傳來槍聲後，便立即逃往廠房後門，過程中幸運毫髮無傷，但一旁有人渾身是血，還意外發現槍手竟然是最近遭到解僱的前職員。警方確定槍手是廠內任職超過15年的資深員工馬丁，但雙方對峙時為免擴大傷亡，迅速將槍手擊斃，因而無法得知犯案動機為何。

▲居民都相當害怕。（圖／達志影像／美聯社）

警局局長齊門（Kristen Ziman）對外匯報本案傷亡人數時，提及此次出勤至少造成6名警員受傷，其中2人已轉往當地醫院的重症中心追蹤治療；當地醫院則表示，收到7名在槍擊案受傷的病人，但官方至今仍未公布確切的傷亡人數。伊利諾州州長普利茲克（J.B. Pritzker）則在記者會上為患者祈禱，「願主保佑勇敢的執法人員能夠戰勝眼前難關。」



針對此案引起的恐慌，奧羅拉市長歐文（Richard C. Irvin）憤怒表示，「像這樣的大規模槍擊案在國內日益頻繁，叫人難以忍受。冷血無情的兇手居然認為自己有權力奪取他人性命，相當無恥。」此事也驚動將返家度過周末假期的美國總統川普，在推特上發文向現場警員致敬，並以「美國與你們同在」向受難者家屬致哀，不過卻遭前芝加哥聯邦檢察官馬里奧提（Renato Mariotti）留言反嗆，「受害者需要的不是只有慰問，他們需要的是槍枝管制法案！」