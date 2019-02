伊利諾州工廠爆槍擊！4警察受傷1人死亡　15年老員工闖入掃射

▲伊利諾州工廠發生槍擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

美國伊利諾州奧羅拉市(Aurora)的「Henry Pratt 」工廠發生槍擊,據了解已經有多人中槍,一名該市的官員提到,有4名警察中槍,其他幾位受害者則是一般市民,CBS芝加哥報導,凱恩郡驗屍官羅素(Rob Russell)表示,至少已有一人死亡。槍手已經被逮捕。

這起槍擊發生在當地時間15日下午,奧羅拉市位在芝加哥東部大約64公里處,槍擊發生後,警方立即封鎖現場,附近的學校也緊急疏散。外媒報導,槍手目前已經被逮捕,現場雖然仍在封鎖狀態,但已經沒有任何其餘的威脅。FBI芝加哥辦公室提到,已有探員前往現場協助當地執法人員。

奧羅拉市發言人穆哈默德(Clayton Muhammad)提到,受傷的員警狀態穩定。附近一間醫院在推特上表示,已經接收了兩名中槍的傷患,都沒有生命危險。

CNN報導,目擊者普羅斯特(John Probst)提到,槍擊發生時他正在「Henry Pratt 」公司內,當時他和其他大約30名員工在倉庫內,聽到槍聲大響就趕緊跑出來,逃跑的過程中看到槍手拿著手槍,上面還裝有雷射燈,走過走廊。他表示,槍手是他的同事,已經在那裡工作15年,年紀大約30到40歲,「他試圖對所有人開槍」,而一名中槍的傷者血流不斷。

白宮發言人桑德斯表示,總統川普已經得知槍擊案的消息。伊利諾州參議員達克沃斯在推特上提到,「我正為奧羅拉的發生的事情哀悼,這是個對全伊利諾州人和美國人來說都很可怕和傷心的日子,感謝勇敢的第一線人員」。

