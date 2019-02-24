影／8歲童寒假作業沒寫完！狠父出拳狂毆骨折…再衝廚房拿菜刀砍

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記者朱世凱／綜合報導

「爸爸說不要我這個兒子，要把我殺了！」湖南省郴州市一名8歲男童21日開學當天，因為寒假作業沒有寫完，新發下來的課本也沒領回來，讓爸爸氣的火冒三丈，只是他怎麼都沒想到，自己的爸爸竟然失控到衝進家中廚房拿菜刀想要他的命。醫生診治後發現孩子身上有多處新舊傷和骨折，男童的阿嬤也為了阻擋兒子失控的狀況，手部慘遭刀子砍傷。

▼男童作業沒寫完，竟然慘遭父親狠砍。（圖／翻攝自梨視頻）

男童的繼母表示，孩子不做作業，寒假作業總是拖拖拉拉的，最後沒寫完，男童父親當時也在情緒上，一時衝動便打了孩子，最後還氣的把刀拿出來，在拉扯期間讓男童的腿受傷。醫生檢查發現，男童除了小腿受傷，至少要半個月時間恢復；另外，頭部、背部、臀部等全身多處軟組織也有挫傷，左脛腓骨甚至開放性骨折。

醫生也說，孩子左下肢肌肉、肌腱神經全斷裂，身體、耳廓都有青紫傷痕，推測可能都是受到爸爸的責罰所致。「目前他的傷口半個月左右就可以恢復，如果要上學的話可能至少要三周以後，而且三周以後暫時不建議走路，只能拄著拐杖才行。」

▼男童的小腿肉被切掉一塊。（圖／翻攝自梨視頻）

男童說，「我爸一回來，聽了我的壞話就要揍我，（不管）三七二十一先打我了再說，我晚上沒領回書，打完電話之後，我爸就用腳踢我胸，說不要我這個兒子，要把我殺了，然後我奶奶就護著我，我爸見到我的腳在外面，就砍了我的腳；我奶奶手失血過多，我爸就求我奶奶去醫院，我（早上）發現，我的腳被切了一大塊，已經走不了路了，我就和我爸說，我爸趕緊叫計程車把我帶過來。」

▼男童說，爸爸曾說要殺死他。（圖／翻攝自梨視頻）

他也表示，爸爸脾氣暴躁，經常打罵他。男童繼母則說，孩子本來在祖母及外婆家生活，「老人對他很是溺愛，孩子爸爸在一年多前將他接到身邊生活。」她說，男童父親在教育孩子時容易動怒，當時發現兒子受傷後「嚇得渾身顫抖」，事後已非常後悔。律師指出，如果男童身上傷口確實是父親責罰造成的，恐怕涉嫌虐待罪。

網友看完紛紛表示，「不僅捨得砍自己兒子，連親媽媽都砍」、「這是刑事案件吧」、「天啊，繼母還笑」、「好恐怖的一家子」、「這是故意傷害吧」、「感覺沒寫作業只是砍人的藉口」、「不做作業也沒理由被這麼對待」。