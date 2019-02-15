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自撞山壁車頭全毀　駕車軍官左膝開放性骨折送醫

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▲楊姓軍官駕車自撞山壁車頭全毀車門變形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

楊姓軍官駕車自撞山壁車頭全毀車門變形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣豐濱地區14日晚間發生一起嚴重車禍，楊姓軍官當天晚上9點左右北上往花蓮市行經台11線67.K處時衝過對向車道自撞山壁，車頭全毀擋風玻璃全碎，駕駛座潰縮車門變形現場血跡斑斑，所幸除了左膝部分為開放性骨折外、嘴唇撕裂傷、身體僅多處擦傷，經豐濱分隊將患者包紮、止血、固定送豐濱分院急救。

發生車禍的路段為豐濱鄉直線接下坡彎道的其中一段，彎道前為超過500公尺的直線路段，路底連接轉向超過90度的斜下坡彎道。

▲楊姓軍官駕車自撞山壁車頭全毀車門變形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

駕駛座血跡斑斑令人觸目驚心。

警方表示，前年在同一個位置已發生過一次死亡車禍，當時患者頭骨破裂腦組織溢出。外地民眾因不熟悉路況衝出對向車道時有所聞，加上台11線多處非村落路段並無路燈且昨夜降雨降低能見度更低，不熟悉路段的民眾若加上過快的車速，易造成自身危險。

▲楊姓軍官駕車自撞山壁車頭全毀車門變形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

救援人員抵現場救出楊姓軍官，包紮、止血、固定送醫急救。

花蓮縣消防局局長林文瑞說，救護勤務一直是消防勤務案件中最大量的一項，高達8成以上。每次的出勤都代表著可能有民眾有無法自行處理的病痛或傷害需要他人額外幫助急送醫，姑且不論內科需求的患者，大多數外科的救護案件其實是可以避免的。

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關鍵字：天雨路滑,自撞,山壁,軍官,左膝,開放性,骨折

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