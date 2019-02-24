　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」　連假首天北台再變天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！中央氣象局表示，大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今天（24日）蘭嶼地區有局部大雨發生的機率，北部、東北部地區及中部山區亦有局部較大雨勢發生的機率；另外，今年第2號颱風「蝴蝶」已經轉為強烈颱風。而228連假第一天有新一波東北季風報到，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨。

氣象局說，今清晨北部低溫約13、14度，其他地區低溫約15至18度；白天雲量偏多有降雨，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約16度、中部及宜花約18至21度、南部及台東約22至26度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台有雨，且以中部以北雨勢較大。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對台東縣發布大雨特報指出，各地降雨機率高，其中北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，北台灣下雨時間長，整天感受濕冷；另外，3000公尺以上高山有機會降雪，若要前往賞雪也請留意路況。有南部人直呼「等下雨等好久了」。

氣象局表示，東北風增強，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全

氣象局觀測，蝴蝶颱風已於23日晚間8時增強為強颱，今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2540公里海面上，向西北方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

▼蝴蝶颱風增強為強颱。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一（25日）冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

氣象局指出，周二（26日）至周三（27日）整體溫度回升，環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周四（28日）又將再有一股東北季風影響，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局說，周五（3月1日）、周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨的機率；下周日（3月3日）至下下周二（3月5日）氣溫舒適至溫暖，各地大多為多雲到晴，僅東半部及北部有局部短暫雨，午後山區亦有零星短暫陣雨。

▼今北台濕冷，周一開始漸回溫，周四又降溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久」連假首天北台再變天

關鍵字：氣象,氣象雲,蝴蝶颱風,氣象局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」　連假首天北台再變天

雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

3萬輛計程車受惠！蔡英文幫小黃換新「最高補助35萬」　交部：5月上路

影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

坪林「天泰茶莊」茶味入餐　古式炒茶絕活聽講古兼嚐鮮

癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「尪來了」全家淚噴

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌貴...網看行程打臉了！

【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！起伏跌宕　喜憂參半

修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」　連假首天北台再變天

雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

3萬輛計程車受惠！蔡英文幫小黃換新「最高補助35萬」　交部：5月上路

影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

坪林「天泰茶莊」茶味入餐　古式炒茶絕活聽講古兼嚐鮮

癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「尪來了」全家淚噴

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌貴...網看行程打臉了！

【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！起伏跌宕　喜憂參半

修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

別等「有錢」才開始理財！小資想擺脫死薪水　靠1秘招錢滾錢最快

土東之旅系列七：建壩淹沒古城　吉普賽女孩顯「靈」？

米奇現身台北燈節！踩街嘉年華遊行24日登場　最佳視角、交管看這

【法塔羅】2/25-3/3　雙子勿聽信耳語、水瓶職場變故多

MWC世界通訊大會2/25開展　拉抬熱門商機概念股

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」　連假首天北台再變天

快訊／亞馬遜Prime Air失事！波音767貨機墜毀海灣　機上3人全失聯

零廚藝也能輕鬆上手！新手必追IG便當日記　成功收服老公的胃

林子偉熱身賽掃二壘安打　單場2安打再度貢獻打點

阿柴甩頭瞬間「皮肉分離」　耳朵掉到另一邊...網嚇瘋

生活熱門新聞

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正..

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等..

十二星座02.20~02.26..

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖..

癌嬤抓狂扯髮！阿公1句暖話秒冷..

從《還願》三分鐘看完杜家慘案始..

第一次幫男友口愛　聽到不斷呻吟

蔡英文幫計程車換新「最高補助3..

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

男友硬從後面來　她一陣高潮愛上

更多熱門

相關新聞

9p.m後大雨猛襲北！週日大範圍有雨低溫探12℃

氣象局指出，今（23）晚9點以後受到華南雲雨區東移影響，會為北台灣帶來明顯雨勢，而這波大陸冷氣團在週日（24）威力最強，預估全台「大範圍」有雨，北部低溫下探12度，在水氣充足的情況下，合歡山、玉山、雪山等有望下雪，想要出門追雪的民眾可以把握機會。

北台低溫達底限　玉山最快今晚下雪

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝

冷氣團強襲！週日合歡山、玉山降雪機率高

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

網激推！好市多「懶人新神物」

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

即／蘆洲男左後背中槍！友人載到醫院求救

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

福特全新Focus全台首撞

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面