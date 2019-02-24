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影／大雨連下2周！杭州濕疹病人暴增「跪求衣服乾」　內褲商海賺天氣財

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記者朱世凱／綜合報導

浙江和江蘇省部分居民昨（23）日看見一絲絲陽光時，竟興奮地拍照上傳網路，還有人開玩笑說「這是天文奇景」。他們之所以如此激動，是因為當地陰雨天持續近2周，造成大批民眾感染濕疹而求診，且許多衣物乾不了，內褲商也藉機海賺天氣財，「以前賣一周的貨現在一兩天就賣完了！」

▼杭州市持續降雨。（圖／CFP）

▲▼杭州市持續降雨。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，浙江省杭州市近期有許多濕疹病患就診，院方指出，一天就會接到近20位受濕疹困擾的病人。天貓數據顯示，最近2週，乾衣機、烘乾機、暖被機、乾鞋器、烘乾衣櫃等「烘乾神器」銷量也創新高；乾衣機的銷售額環比增長近5倍，除濕器的銷量增長170%。上海、杭州成為購買力最強的兩個城市。

此外；蘇寧最近一周的乾衣機同比增長近160%，環比增長超過190%。這些潮濕的日子，杭州市民紛紛到淘寶搜尋「襪子、內褲」，2月12日更是高峰，杭州地區「襪子」的搜尋量比一周前增長了近6倍，搜尋「內褲」的次數也比一周前增長近8倍。一間內褲商店的店長說，「一天大概可以賣數十件，以前賣一周的貨現在一兩天就賣完了。」

▼民眾無奈笑說，看到太陽是天文奇景，因此需要科普。（圖／翻攝自微博）

▲▼杭州內褲商海賺天氣財。（圖／翻攝自微博）

負責配送任務的送貨員說，「這幾天下雨，本來下午2點前能把早上的單子配送完，現在常常要忙到3點。我自己算算，一天要派送150多件，派件量比正常情況增加了10%。」網友們笑說，內褲批發商根本是這場天氣的最大贏家，部分民眾看到陽光也會紛紛搶拍，「即便陽光熱度像冰箱的燈泡般，也強過沒太陽」。

▼杭州內褲商海賺天氣財。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼杭州內褲商海賺天氣財。（圖／翻攝自微博）

▼杭州大雨持續下。（圖／翻攝自微博）

▲▼杭州內褲商海賺天氣財。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
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關鍵字：杭州,大雨,內褲,濕疹,天氣

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