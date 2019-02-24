一張圖看一周天氣！周二起雨緩回暖「中南部上看30度」　228北東再變天

▲未來一周天氣系統變化快速，228東北季風短暫增強，北東再轉濕涼。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，大陸冷氣團周一開始減弱，但仍有東北季風影響，北台灣高溫回升不明顯，一整天涼冷，高溫不超過20度。周二、三大致溫度漸回、降雨趨緩，中南部高溫上看30度，但228（周四）東北季風再短暫增強，屆時北東將變天轉濕涼。

氣象局預報員陳伊秀表示，大陸冷氣團周一減弱，轉為東北季風影響型態，北部仍感受濕冷，白天高溫不超過20度，周三才有感回溫；中南部地區明天起高溫回升，可達27-30度，僅要留意日夜溫差。降雨方面，明天開始雨區縮小，僅迎風面北部、宜蘭、花東會有雨勢。

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▲228連假首日，東北季風短暫增強，僅影響北部地區，中南部不受影響。（圖／中央氣象局）

緊接著228四天連假將至，連假首日（2/28）東北季風短暫增強，北台灣會稍降溫，白天高溫約18-19度，迎風面北部、宜花東會有短暫雨。連假第2、3、４日（3/1、3/2、3/3），東北季風減弱，溫度回升，各地多雲到晴，僅山區有零星降雨。

但氣象局提醒，228收假日預估東北季風可能再增強，北部跟各地山區屆時雨區範圍會變大，雨也可能下到北部平地，南來北往要留意溫差變化。另外，228連假期間（周四清晨、周五至下周日），也要留意有局部霧情況發生。