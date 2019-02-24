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快訊／北北基大雨特報「今全台有雨」　蝴蝶轉強颱…李富城說話了

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

雨勢加大！中央氣象局今天（24日）上午9時20分對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，華南雲雨區東移影響，蘭嶼地區已有局部大雨發生，今基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。氣象專家李富城說，「這場雨要下到晚上，尤其是北部」；另外，強颱蝴蝶雖對台灣沒直接影響，但導致台灣天氣涼一點。

氣象局說，今清晨北部低溫約13、14度，其他地區低溫約15至18度；白天雲量偏多有降雨，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約16度、中部及宜花約18至21度、南部及台東約22至26度。

請繼續往下閱讀...

▼今凌晨0時至今，中部以北有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台有雨，且以中部以北雨勢較大。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，各地降雨機率高，其中北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，北台灣下雨時間長，整天感受濕冷；另外，3000公尺以上高山有機會降雪，若要前往賞雪也請留意路況。有南部人直呼「等下雨等好久了」。

氣象局表示，東北風增強，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

氣象局觀測，蝴蝶颱風已於23日晚間8時增強為強颱，今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2540公里海面上，向西北方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。李富城在臉書說，「颱風雖然對我們沒有直接的影響，它影響整個大氣的全局，所以我們這裡的天氣比較涼一點」，之後冷空氣進來，「它沒有發展的能力很快就會死了」。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼蝴蝶颱風增強為強颱。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一（25日）冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

氣象局指出，周二（26日）至周三（27日）整體溫度回升，環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周四（28日）又將再有一股東北季風影響，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局說，周五（3月1日）、周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨的機率。

▼今北台濕冷，周一開始漸回溫，周四又降溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,李富城

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