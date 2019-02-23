坪林「天泰茶莊」茶味入餐　古式炒茶絕活聽講古兼嚐鮮

▲ 坪林「天泰茶莊」茶味入餐，陳金枝先生示範「古式炒茶」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年過後即將迎接二二八連假，乍暖還寒的天氣正適合一家大小出遊，而出門遊玩除了拍照打卡，少不了要填飽肚子，位於新北市坪林區的「天泰茶莊」，樸實的外觀，卻隱藏著各類好茶及茶餐美食，是每逢假期來坪林旅遊，不可不停留的地方。

成立於1980年的「天泰茶莊」，現年72歲的男主人陳金枝是為專職的製茶人，由於家族本業就是製茶工作，從小學畢業起就開始協助家中製茶並照顧弟妹，早年因無大型揉捻機及炒菁機，都是利用雙手炒茶，在高達250度的炒鍋中翻炒，陳金枝大哥說這是一門老技術，要用雙手及肉眼去感覺茶葉軟化的情形，不能用鍋鏟取代，一旦炒過頭整批茶葉就報銷了。

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茶莊的女主人翁玉蘭，也是為坪林地區土生土長的女性，除了與坪林區農會一同創立坪林區首班家政班，輔導在地婦女開發茶類料理外，連續擔任8年家政班班長的她，更榮獲2004年度神農獎殊榮，目前她退居幕後，除了協助經營天泰茶莊。

天泰茶莊茶園栽培面積約2公頃，主要生產文山包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶等茶品，同時也是餐廳的茶莊，更提供了遊客各類的茶油料理，包含了茶葉燻雞、茶油炒雞肉、茶油炒鰻魚(溪蝦)，而老闆及老闆娘也相當的好客，喜愛聽歷史、喝茶及嚐鮮的朋友，不妨假日出走坪林，來「天泰茶莊」喝2杯。

農業局長李玟表示，新北市茶產區都有自己的人文歷史，在都市發展迅速的情況下，能夠保有這些具有歷史意義的瑰寶，是新北市民的一大幸福，而自從市府推行「新北好茶」品牌後，逐年輔導各茶產區舉辦各類製茶技術競賽。

李玟說，除了精進茶農製茶技術，也讓在地老師傅的製茶技術得以保留或傳承，假期中不妨來「天泰茶莊」品杯好茶、嚐頓美食，也可以帶盒茶贈送親朋好友，選購「新北好茶」品牌，也是給這些辛苦的做茶人，最大的支持與鼓勵。

▲ 坪林「天泰茶莊」茶味入餐，陳金枝先生示範古早「揉茶技術」。