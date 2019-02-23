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蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖叫　網笑瘋：重播看30次

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▲那蠟燭太妙啦，阿嬤直接嚇爛！影片中可以看到，家人正在幫阿公阿嬤慶祝生日，而蛋糕上插的蠟燭卻突然彈開，變好幾支小蠟燭，但因為阿嬤沒看過這類型的蠟燭，所以在彈開的瞬間，嚇爛尖叫，而一旁的阿公好像被叫聲嚇到。（圖／翻攝自TravelHolic 旅行成瘾粉專）

▲阿嬤被嚇到嘴巴張超大。（圖／翻攝自TravelHolic 旅行成瘾粉專）

生活中心／綜合報導

近日網路流傳一段影片，影片中可以看到，2名阿公阿嬤坐在蛋糕前，而蛋糕上插著蓮花蠟燭。壽星阿嬤對這蠟燭覺得很好奇，眼睛直盯著蠟燭看，看著看著..下一秒蠟燭卻突然展開，變成好幾支小蠟燭，阿嬤被這一幕嚇到，瞬間尖叫了起來，而一旁原本淡定的阿公則被阿嬤叫聲嚇到，可愛的反應讓不少網友看了直呼「我重複看了好多次，這反應太妙了」。

影片被上傳到《TravelHolic 旅行成瘾》，只見一對老夫妻正在過生日，而放在他們前面的生日蛋糕，上插著一隻超級大的蓮花蠟燭，火正燒得很大。由於阿嬤沒看過這種款生日蠟燭，因此很專心的看著蠟燭燃燒，沒想到下一秒蠟燭竟瞬間「開花」，還繞著蓮花轉啊轉。阿嬤被這突如其來的驚喜嚇到「抖一下尖叫」，一旁的阿公反應則超淡定。

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▲▼ 阿嬤被嚇到連聲尖叫，一旁阿公則相當淡定。（圖／翻攝自TravelHolic 旅行成瘾粉專）

▲ 阿嬤被嚇到連聲尖叫，一旁阿公則相當淡定。（圖／翻攝自TravelHolic 旅行成瘾粉專）

這則影片已累積12萬的觀看人次，兩位超可愛老夫妻的反應也引起網友討論，紛紛在影片底下留言「不行！我快笑死，看100次笑100次」、「不要玩阿嬤」、「阿嬤的反應太可愛了」、「阿公真淡定~」、「哈哈哈我看好幾次」、「昨天看好幾次 笑死掉」、「這個蠟燭很鬧事」、「我要瘋了哈哈哈哈哈」。還有不少人狂問「這個蠟燭哪裡買？我要買回家逗阿嬤」。

每次看，每次都會笑 ！ ！

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TravelHolic 旅行成瘾發佈於 2019年2月21日 星期四
ET快訊
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關鍵字：阿嬤,生日,蓮花蠟燭,TravelHolic 旅行成瘾

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