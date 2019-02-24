災難前兆？環太平洋狂捕「地震魚」漁民看呆！　「3米大王烏賊」日本驚現蹤

記者許力方／綜合報導

日本島根縣濱田市下府川河口21日發現一條全長3.4米的驚人「大王烏賊」，光是身體就有1.34米長。早在月初富山縣2條長達3.2米、近4米的俗稱「地震魚」被魚網捕獲，是日本入冬以來第7條；不只如此，南韓高城海邊也有1條長4.2米的地震魚，祕魯日前也更抓到1條5.5米的超長地震魚。太平洋頻頻浮出深海魚上岸，網友嚇壞，熱烈討論怕是地震、海嘯前兆。

罕見的深海皇帝魚，數量稀少、長相奇特，鮮少被捕捉，身體扁平延長成帶狀，體長約為17至24倍體高，無鱗，身體呈現銀白色，最大體長可達8公尺，棲息深度約由表層20公尺至1000公尺之間，很少浮出水面，常於強震前出現，被認為和海底擾動影響有關，而俗稱「地震魚」或「龍宮使者」、「龍王魚」。

太平洋沿岸近日不斷捕獲地震魚，尤其日本富山縣7天內一連發現3條地震魚，2月1日當地一次抓到3.2公尺、近4公尺的2條地震魚，沖繩漁民1月28日也在離岸約2.5公里處抓到2條活的地震魚，分別常約4米、3.6米左右，讓當地居民震驚不已，漁民描述，當時看到2條地震魚在水中奮力游動「乍看真的很像龍」，首度看到活的地震魚。

南韓高城海邊1月7日也有居民發現1條4.2米長的地震魚，他稱當時正在散步，就看到海邊有一條形狀怪異的東西在蠕動，近看竟是地震魚，一度想將牠拖回海裡，但很快就死了，是生平第一次看到這麼長的魚。消息當時就引發國內討論，網友擔心又要地震，因為2017年3月浦頂沿海一次出現多條地震魚，隔天東海就發生地震。

此外，南美祕魯2月15日沿岸出現了1條5.5公尺的地震魚，是近日出現最長的一條。沒想到，日本2月21日島根縣濱田下府川河口又發現一隻全長3.4米的深海「大王烏賊」屍體，雌性體內有卵，重達135公斤，光是身體就有1.5米，且用來捕食的觸手已經沒了，若有全長恐破6至7米。

據悉，2014年9月以來，這是濱田市附近出現的第3隻大王烏賊。牠們普遍棲息在水深600至1000公尺的深海，推測是在暖流的作用之下，隨著海口漲潮漂進河流中。相關單位呼籲，民眾不用太過緊張，烏賊則已經被冷凍，將被製成標本提供水族館展覽。





太平洋兩岸頻繁出現地震魚、深海生物，讓火環帶居民對地震、海嘯的恐懼感逐漸升高。英國安格里亞魯斯大學動物學講師葛蘭特（Rachel Grant）認為，皇帶魚確實可能具有感知天災的能力，「地震發生前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，進而引發一連串的化學反應，例如將水分子變成氧化氫，改變動物的生活環境，致使他們被迫移動。」

富山縣魚津水族館負責人也表示，雖然尚沒有科學依據能夠證實「地震魚」的說法，卻也無法完全否定，「但也有可能是受到全球暖化，或其他未知的情況影響。」日本地質學教授荒牧鎮雄（Shigeo Aramaki）則認為，不需要太過擔心，「因為近期並沒有收到地殼活動增加的報告。」