沙鹿女老師壓力大「逃家逃課去散心」　校方：家人接回靜養中

▲沙鹿女老師失蹤5天，19日晚間於苗栗尋獲，見到家人不禁落淚道歉。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者陳玉／台中報導

任職台中沙鹿某國中的吳姓女老師，15日一早騎車上班後就此失蹤，家屬、校方及警方，加上民間團體展開陸空搜尋，19日晚間吳女於苗栗圖書館被尋獲，坦承是因工作壓力大才出走散心，吳女一見家人不禁落淚還下跪道歉；吳女任教學校表示，目前吳女尚未返校教學，由家人接回靜養，感謝各界關心。

▲女老師15日騎車上班後就失去聯絡，19日被尋獲所幸平安無事。（圖／東森新聞）



清水警分局與民間搜救隊一同尋人，19日還請到凌天航空透過直升機展開空中搜索，1個多小時飛行就要價近15萬元，但搜尋未果；經警方過濾眾多監視器畫面，19日晚間8點於苗栗市立圖書館前發現吳女機車，苗栗警方獲報後入館見吳女正獨自坐在2樓看書，上前確認身份後將人帶回南苗所，隨後通報清水警分局、吳女家屬。

而吳老師向警稱「因工作壓力大才想出走散心」，對於記者詢問「妳知道有很多人在找妳嗎？」吳老師說，這幾天沒有看新聞，也沒有把手機帶在身上，都不知道訊息。據了解，吳老師15日從住家騎車到苗栗卓蘭，並在卓蘭大克山莊住宿到18日，繼續騎車到苗栗市，18日晚間在便利超商待一晚後，19日早上前往苗栗市立圖書館，直到警方尋獲。

《ETtoday新聞雲》記者20日致電給吳女家屬詢問並無接電話，後致電到吳女任教學校，校方表示，接獲吳老師平安無事訊息，全校師生都相當開心，目前吳老師由家人接回靜養中，待情況允許就會返校繼續教學，感謝各界關心。

▲女老師一路騎到卓蘭苗栗、苗栗市區，稱因工作壓力大才出走散心。（圖／東森新聞）