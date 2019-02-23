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舒適腳感更升級！小鬼上腳adidas全新Ultraboost 19，各種潮搭一次到位！

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▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

▲對於潮流時尚有獨到見解的小鬼，這次穿上超越經典的全新adidas Ultraboost 19，更帶來潮感一秒到位的穿搭！（圖／adidas提供，下同）

消費中心／綜合報導

小鬼黃鴻升平常除了忙於主持與戲劇工作之外，身為潮牌主理人的他其實也是球鞋收藏家，對於街頭穿搭更是有獨到的見解。小鬼本來就喜歡在個人IG上與粉絲分享球鞋收藏，眼尖的粉絲可能會發現，近期出鏡率、穿搭率最高的，正是adidas全新的Ultraboost 19。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

小鬼腳踩著的這雙Ultraboost 19，其實前身正是球鞋圈中最經典的旗艦神鞋Ultraboost, 今年adidas發表重大革新，以增量20%的BOOST中底，讓Ultraboost 19成為adidas史上能量回饋最強、腳感最回彈的跑鞋。黃鴻升也受邀前往上海直擊Ultraboost 19的全球發表活動，與粉絲分享這雙超越經典之作的最新鞋款。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

對於穿搭很有想法的小鬼黃鴻升，也藉著這次上海行，與大家分享如何透過簡單的搭配原則，就能成為街頭的目光焦點。首先是所有男生絕對可以快速上手、而且用衣櫥中既有的單品就可以輕鬆搞定的黑白配。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

即使是基本的黑白配，懂穿的小鬼也會讓整體Look充滿變化，上半身簡單的白色T恤，與下著的七八分寬褲都是基本款，就是要讓聚光燈集中在時髦有型的刷毛立領夾克，以及腳下最具話題性的鞋款Ultraboost 19，這款黑色鞋面的潮鞋不管怎麼配，都能立刻為你的整體造型加分不少。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

喜愛追求舒適感的男生，可別擔心整套運動服上身會顯得單調無趣，小鬼黃鴻升分享：「我很喜歡用一兩個亮眼的單品去混搭，就可以讓穿搭更有重點。」小鬼示範如何以運動服做出變化，兼顧舒適與帥氣，就像Ultraboost 19 全面進化的腳感，讓你在潮流街頭仍維持自在舒服的腳感。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

不過運動服的選擇可別馬虎，小鬼這套私著有著現正當道的串標元素，以側邊邊條的方式點綴整套運動服，讓他在舉手投足之間都更充滿迷人魅力。而黃鴻升以一件豹紋滿版的外套混搭，不管是直接上身或簡單披著，都讓全身的運動造型完美融合時尚風格。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

相較運動服的全黑色系與搶眼吸睛的豹紋，在收尾的鞋款則需要比較簡單的亮色，才能相襯得宜，小鬼選擇以白色為主的Ultraboost 19鞋款，延續全身的運動感，也讓這雙熱門的爆款帶出街頭潮流味。

▲▼adidas全新Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

最後則是比較寬鬆的風格，相當講究配色細膩度的黃鴻升說：「我很喜歡用綠色搭配藍色，這次是用軍綠色的大衣，與特殊剪裁的藍色寬褲，我覺得這樣的組合在視覺上很協調。」

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

內搭則選擇了螢光黃的帽T，連帽的部分特別與外面的長版外套一起疊穿，在脖子肩膀處做出視覺的層次。螢光色調還延伸到腳底的米白色Ultraboost 19, 小心機藏在後腳跟處螢光橘紅的邊框設計，未來機能感十足，也讓全身搭配的完成度更高。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

小鬼黃鴻升此趟上海行的私著，以裸足真實體驗adidas全新的Ultraboost 19，完全沒有搭配襪子，其中原因就藏在這雙鞋以全新的Primeknit360針織技術，讓充滿彈性的織線由腳掌上緣，一路環繞到腳底，襪套式的設計大幅提升整體包覆性。

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

小鬼還穿著這雙Ultraboost 19在細雨綿綿的上海灘試跑，體驗比起經典的Ultraboost 更Q更彈的腳感，這雙Ultraboost 19特別加厚20%的BOOST中底，全面提升穿著體驗，更一次滿足潮搭有型與舒適自在的雙重需求，勢必將再次掀起街頭熱潮！

▲▼adidas，Ultraboost 19，小鬼。（圖／adidas提供）

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關鍵字：Ultraboost19,adidas,小鬼,潮鞋,潮搭

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