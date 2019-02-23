秋葉原女僕餐廳 　推出「十秒黑絲襪勒脖」服務　喚醒客人心中的M屬性

文／妮妮小宅女

黑絲襪應該是很多男性心中性感的代表，在日本秋葉原，就有一家女僕咖啡廳利用這個做噱頭，推出一系列和「黑絲襪」有關的服務和...食物（？）

日本秋葉原的女僕咖啡廳常會舉辦一些特別的活動，像是cosplay日、泳裝日等等，最近就推出了一個「黑絲襪搭配運動褲」的活動，而這不只是裡面的服務生都穿上黑絲襪，還有一些神秘的消費方式。

▼有一位客人想點菜單上的「黑襪紅茶」，送來後還真的是用黑襪代替茶包的紅茶...

除了黑襪紅茶外，還有黑襪飯糰等等餐點，甚至還有「黑襪勒脖」的特別服務，穿著黑絲襪運動褲的服務生會親切的告訴你現在要進行勒脖十秒的服務囉～

然後價位跟黑襪紅茶一樣，都是600日圓（大約是台幣160元），什麼？你問被黑襪勒住十秒的感覺？

▼「她勒得很用力，喚醒了我心中的M屬性。」

除了「觸覺」的享受之外，還有視覺也不可以放過，客人可以要求女僕穿上指定的襪子，光這件事就要1000日圓（大約台幣300元），襪子和拍照的費用還要另外計。

一個不小心，就有可能在這個咖啡廳大噴錢，例如我們來看看以下這位客人的消費明細：

3小時座位費6000＋拍照1000＋飲料700＋咖哩飯1100＋特別服務4100＝12900日圓（大約台幣3600元）

真是個高消費的咖啡廳啊！收費這麼高，女僕們的時薪也的確比一般咖啡廳高出兩倍，而且如果遇到被客人指定的特殊服務，獎金還能另計，我想這就是為什麼即便是這麼特別的工作，還是有人願意做吧！

我只能說日本人的創意永遠都能讓我大開眼界啊（崇拜）

VIA abematimes

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

