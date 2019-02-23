應徵「遊戲試玩員」竟成詐騙車手　2嫌遭逮慌稱：自己也被騙

▲嫌犯求職遊戲試玩員卻被騙當詐騙集團車手，在餐廳將款項交給集團成員。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市日前有民眾接到詐騙集團的電話，對方佯稱自己是銀行推銷申請小額信用貸款的專員，將帳戶提供出去後，存款突然多了好幾萬，民眾將現金提領出來交給收贓的車手，殊不知道自己已成了提供人頭帳戶的幫兇；警方追查發現，取款車手也不自知被詐騙集團利用，誤以為只是打工，仍被依照詐欺罪嫌送辦。

新北刑事警察大隊調查，去年11月間有民眾接到詐騙集團電話，為了想要申請小額信用貸款，他將帳戶提供給對方，集團佯稱能製造帳戶金錢流通紀錄，以利於日後審查信貸，沒想到自己的帳號成為人頭帳戶，許多遭詐的被害人將款項匯進去後，民眾再把戶頭提領一空交給集團收贓成員，直到帳號被警方通報涉詐這才驚覺上當。

警方獲報後組成專案小組偵辦，分別在108年1月及2月在臺中市將收取贓款之連、廖2嫌逮捕到案，發現2名竊嫌都是看到報紙求職廣告的「遊戲試玩員」，打電話一問對方卻說辦公室還沒裝潢好，詢問是否有興趣接每日1千5至1千8百元的兼差「會計助理」，社會歷練不足下，嫌犯聽從指示前往取款再轉交給集團成員，雖然他們稱不知道對方是詐騙集團，但已明顯涉刑法詐欺罪嫌，仍被依法送辦。

新北刑大呼籲，詐騙集團為躲避警方追緝，以申辦小額信貸及兼差等話術，招募不知情收取贓款成員，等到警察機關通知後，才警覺自己遭詐騙集團利用身陷法網，後續還要面對司法訴訟及被害人民事賠償等，除了持續提醒民眾若接獲親友以其他電話請求借款之來電，應先仔細查證以免受騙，並善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢。

▼嫌犯同意集團要求的「保密條款」。（圖／記者陳豐德翻攝）

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