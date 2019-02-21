車手遇親友團埋伏竟「大灑幣」　8萬鈔票漫天飛卻吸不住眼球

▲詐欺車手遇到親友團埋伏竟大灑幣，8萬鈔票現場漫天飛企圖趁機逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）



地方中心／高雄報導

高雄市一名黃姓男子19日接到一通聲音神似兒子打來的電話，話筒另一頭哭喊著要爸爸救命，聲稱自己因為積欠債務，被討債集團扣留毆打，黃男心急如焚準備了8萬準備換回兒子，直到鄰居提醒才知道自己被詐騙，他們假意到取款處埋伏，等車手一到親友們一擁而上，車手嚇得將鈔票往天空灑，但跑不到500公尺就被壓制通報警方逮捕。

警方調查，52歲的黃男19日上午收到一通來電，一頭傳來神似兒子的聲音哭喊著救命，聲稱自己欠債被討債集團押走痛毆，黃男不疑有他，在中午準備了新台幣8萬元等候取款電話，所幸鄰居得知此事後，跟他說是遇到詐騙了，要他先假意配合。

黃男靜下心思後，靜待詐騙集團聯絡，雙方約同下午3時在歹徒指定的鼓山區河西一路交款，鄰居及親友後得知後先將現金裝入紅包袋內，埋伏在一旁等候。約定時間一到20歲的曾姓車手果然出現要拿錢，埋伏的親友現身包圍，車手嚇得將現金灑漫天，圖拖延被害人的時間來逃逸，大約跑了5百公尺還是被尾隨的親友抓住帶回現場，警方獲報後到場反成曾姓車手的救星，否則一群氣得牙癢癢的親友可能不會讓他有好日子過。

警方表示，曾姓車手居住新竹地區，受到詐騙機房指示一早就搭高鐵南下，下午接獲指令便前往取款，不料遭到埋伏，曾嫌對於犯行坦承不諱，訊後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並向上朔源追查幕後主嫌。警方呼籲接獲疑似詐騙電話一定要保持冷靜，「一聽二掛三查證」就是遇詐的處遇方式，另外被害親友們也不要過度激憤，以免涉法。

▼親友將現場飛舞的鈔票收好。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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