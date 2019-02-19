我要結婚了！但缺點錢　女熱心幫忙被「老同學」騙走90萬

▲桃小姐被「老同學」以結婚名義，前後被騙走約90萬元。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

「馬上結婚了，你們來不來！」桃小姐的聊天軟體2018年11月11日突然被老同學加了好友，先是聊了些家常話題，不久後這位「老同學」就藉要結婚拍婚紗照的名義向桃小姐借了1萬6元（人民幣，下同）；接下來前前後後共借走了20多萬元（約新台幣90萬元），桃小姐發現苗頭不對，趕緊報警。警方經縝密偵查後，刑事拘留了兩名詐騙份子。

▼假結婚真騙錢。（圖／都市快報，下同）







▼要還錢時，「老同學」假扮父親謊稱「不懂匯錢」。







據《杭州日報》報導，顧姓「老同學」2018年12月初繼續假扮父親稱，兒子酒駕被交警查扣，要還給桃小姐的錢也在被扣車內，桃小姐便再次墊了3萬多元的保證金跟罰款。

▼「老同學」請另一名華姓嫌疑人假扮「交警」聯繫。



顧姓老同學10天後又在高速公路上出了車禍，這回聯繫桃小姐的是「交警」，指顧同學一家都出了事故，並以車輛維修、交通事故賠償等名義讓桃小姐先後轉了十幾萬元；而每當桃小姐要討回欠債時，總是得到各種塘塞的理由。

▼另一華姓詐騙嫌疑人假扮「交警」聯絡受害者。



據報導，桃小姐2月初找不到顧姓「老同學」，最後選擇了報警求助，杭州閘弄口派出所在分局網警大隊的協助下破獲了這起「老同學」詐騙案，發現兩名嫌疑人行蹤，在網咖內成功將兩人逮捕。

經調查，警方指出，顧姓嫌疑人和華姓嫌疑人因沉迷網路賭博無法自拔，在輸光所有積蓄後，顧姓嫌疑人就把歪腦筋動到了老同學的身上；三個月的時間內，先是假稱結婚，再假扮父親謊稱車禍，甚至讓華姓嫌疑人也假扮交警一同行騙，接連騙走昔日同窗的20多萬元。

然而，騙來的錢也被他們賭博揮霍一空，目前兩名嫌疑人已被依法刑事拘留。